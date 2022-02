iOS 11.3: एप्पल प्रीव्यू में ARKit, नए इमोजी और पावर मैनेजमेंट में हुआ सुधार

iOS 11.2.5 के रिलीज होने के बाद, एप्पल ने iOS 11.3 को रिलीज करने की घोषणा की है, जिसके बारे में एप्पल का कहना है कि “later this spring” यानि वसंत के बाद जारी किया जाएगा। अब तक, केवल पहला बीटा डेवलपर्स जारी किया गया है, जो कि आम पब्लिक के लिए नहीं है, इसलिए आपको मार्च 2018 के बाद ही नए संस्करण के रिलीज होने की अपेक्षा करनी चाहिए। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

अपडेट के बारे में एप्पल का कहना है कि iOS 11.3 में नए Animoji, enhanced AR अनुभव, और बैटरी हेल्थ व पावर मैनेंजमेंट फीचर्स शामिल होंगे। iOS 11.3 iPhone 5s और बाद के वर्जन में उपलब्ध होगा, इसके अलावा सभी iPad Air और iPad Pro models, iPad 5th generation, iPad Mini 2 और बाद के वर्जन और iPod touch 6th जनेरेशन के लिए उपलब्ध होगा।

नया एनीमोजी

इसे पहली बार iPhone X के साथ पेश किया गया था, Animoji में iOS 11.3 अपडेट के साथ इसकी लाइब्रेरी में कुछ अतिरिक्त होगा। एप्पल चार नए Animoji पेश करेगा जिनमें- एक शेर, भालू, अजगर और खोपड़ी शामिल हैं।

आईक्लाउट मैसेज

आईओएस 11 का सबसे आकर्षक फीचर iOS 11.3 में भी उपलब्ध होगा। पहले डेवलपर बीटा में iCloud पर मैसेज को चुनने की क्षमता शामिल है। यह आपके सभी मैसेज को iCloud में स्टोर करता है, आपके डिवाइस में स्थान खाली करता है और आपके सभी iOS और macOS डिवाइस के बीच सिंक में सब कुछ रखता है।

एक नई डिवाइस में साइन इन करें और अपनी पूरी मैसेज हिस्ट्री को तुरंत देखें। एक डिवाइस पर एक मैसेज हटाएं और यह हर जगह चला गया है। अब तक, आपके Mac पर iMessage और आपके फोन sync में उपयोग करने के लिए चुन सकते हैं, लेकिन मैसेज थ्रेड दोनों के लिए अलग-अलग है।

बैटरी और परफॉर्मेंस

iOS 11.3 के साथ, एप्पल बैटरी में कुछ ज्यादा आवश्यक पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स भी लाएगा। एप्पल का कहना है कि अब उपयोगकर्ता अपने संपूर्ण बैटरी हेल्थ को देख पाएंगे और यह सुझाएगा कि उसे सर्विस्ड होने की आवश्यकता है। आपको यह भी बताया जाएगा कि क्या आपकी बैटरी एक चिप मंदी को ट्रिगर कर रही है, और उस सुविधा को बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं। यह स्विच केवल iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 और iPhone 7 Plus के लिए उपलब्ध होगा। आईफोन बैटरियों को धीमा करने के लिए एप्पल को दोषी ठहराया जाने के बाद यह ठीक किया गया है।

ARKit

एप्पल भी ARKit 1.5 में अपनी AR गेम बढ़ा रहा है, जो कि एप्पल का दावा है कि और भी अधिक immersive AR अनुभव होंगे जो बेहतर दुनिया के साथ एकीकृत होंगे और उन्हें AR एप की एक नई पीढ़ी को पावर देने के लिए उपकरण देगी। एप्पल का कहना है कि नए ARKit वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को दीवारों और दरवाजों जैसे vertical surfaces के साथ-साथ non-square surfaces जैसे गोलाकार टेबलों की पहचान कर सकेंगे।

बिजनेस चैट

एप्पल भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नए संस्करण में बिजनेस चैट ला रहा है। यह मूल रूप से मैसेज के भीतर सीधे बिजनेस के साथ चैट करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए एक तरीका होगा। यह कुछ हद तक व्हाट्सएप बिजनेस की तरह है। इनमें केवल इतना है कि बिजनेस चैट को iMessage के भीतर एकीकृत किया जाएगा, और व्हाट्सएप बिजनेस एक स्टैंडअलोन एप है। एप्पल ने भी सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया कि बिजनेस चैट बिजनेस के साथ उपयोगकर्ता की संपर्क जानकारी शेयर नहीं करता है और उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय चैट करना बंद करने की क्षमता देता है।

हेल्थ एप में हेल्थ रिकॉर्ड

हेल्थ एप में भी iOS 11.3 के साथ कुछ नए बदलावों को सेट किया गया है, जिसमें अब एक नए हेल्थ रिकॉर्ड्स की सुविधा होगी, जो कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं में मरीजों के चिकित्सा डाटा को सुगम बनाने का लक्ष्य है। एप्पल का कहना है कि यह फीचर “एक साथ अस्पताल, क्लीनिक और मौजूदा हेल्थ एप को लाएगी, ताकि उपभोक्ता अपने उपलब्ध चिकित्सा आंकड़े देख सकें।” एप्पल यह सुनिश्चित करता है कि हेल्थ रिकॉर्ड्स डाटा एन्क्रिप्टेड और एक पासकोड के साथ संरक्षित किया जाएगा।

एप्पल म्यूजिक में वीडियो

एप्पल म्यूजिक में जल्द ही म्यूजिक वीडियो के लिए जगह होगी। एप्पल का कहना है कि iOS 11.3 के साथ उपयोगकर्ता विज्ञापन द्वारा बाधित किए बिना सभी संगीत वीडियो को स्ट्रीम करने में सक्षम होंगे।

HomeKit और AML

एप्पल ने अपडेट के हाइलाइट्स में HomeKit software authentication को भी उजागर किया है, जिसका उद्देश्य स्मार्ट होम गैजेट निर्माता के लिए बाधा को दूर करना है। अब तक, HomeKit को समर्थन देने के लिए उनके उत्पादों में उन्हें एक विशेष सुरक्षित प्रमाणीकरण चिप शामिल करने की जरूरत थी।

एप्पल एडवांस्ड मोबाइल लोकेशन (AML) का भी समर्थन करता है, यह मुख्य रूप से यूरोप भर में उपयोग किया जाता है, जो स्वचालित रूप से लोकेशन सर्विस को चालू कर देगा और आप आपातकालीन सर्विस पर कॉल करते समय अपने स्थान को आपातकालीन प्रतिक्रियादाताओं के लिए टेक्स्ट करेंगे।

कैसे करें iOS 11.3 बीटा को इंस्टॉल ?

यदि आप एक डेवलपर हैं, तो आप डेवलपर रिलीज को एप्पल डेवलपर साइट से प्राप्त कर सकते हैं, जहां डेवलपर कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक बीटा आने वाले समय में रिलीज होगा।

यदि आप एक नियमित उपयोगकर्ता हैं और बीटा परीक्षण में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको बीटा को चलाने के लिए डिवाइस पर beta.apple.com पर जाना होगा। आप वहां पंजीकरण कर सकते हैं, और एक विशेष प्रोफाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके डिवाइस को बीटा रिलीज डाउनलोड करने की अनुमति देगा। इसके बाद, नए बीटा रिलीज को डिलीवर किया जाएगा बिल्कुल नियमित आईओएस अपडेट की तरह। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और Settings -> General -> Software Update पर जाकर मैन्युअल रूप से जांच कर सकते हैं।