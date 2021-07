Apple ने अपने iOS 15 के बीटा वर्जन को कुछ टाइम पहले डेवलपर्स के लिए रिलीज किया था। अब एप्पल iOS 15 के पब्लिक बीटा वर्जन को जनता के लिए रोल आउट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सभी iPhone यूजर इस नए सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। Also Read - Amazon-Flipkart Deals of the day 18th July: आज इन आइटम्स पर मिल रही भारी छूट

iOS 15 public beta 3

एप्पल ने iOS 15 के इस वर्जन को पब्लिक बीटा 3 का नाम दिया है। इस नए iPhone सॉफ्टवेयर में बहुत सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं जिनकी टेस्टिंग अभी बीटा मोड में चलेगी। जिन यूजर को iOS 15 public beta 3 की टेस्टिंग करनी है वो एप्पल की वेबसाइट पर जाकर पब्लिक बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए साइन-अप कर सकते हैं।

पब्लिक बीटा वर्जन में आपको नए फीचर्स के साथ-साथ कई सारे परफॉरमेंस इशू और बग्स भी मिल सकते हैं। टेस्टर्स इनके बारे में एप्पल को बताते हैं जिसके बाद में कम्पनी इन्हें ठीक करती है। अगर आपके पास सिर्फ एक फोन है तो शायद आपके लिए इस बीटा वर्जन को इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहेगा।

अगर फिर भी आप अपने डिवाइस पर बीटा वर्जन चलाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले अपने फोन का डेटा बैकअप कर लें। पब्लिक बीटा वर्जन की टेस्टिंग के बाद एप्पल iOS 15 का स्टेबल वर्जन रोल आउट करेगा।

iOS 15 में क्या होगा नया

एप्पल ने जून में WWDC 2021 पर iOS 15 से पर्दा उठाया था। इस नए आइफोन सॉफ्टवेयर में Live Texts और Look Ups फीचर्स जोड़े गए हैं जो बिलकुल गूगल लेंस की तरह काम करते हैं। एप्पल ने Spotlight फीचर को बेहतर किया है जो Live Texts की मदद से फोन में पड़े हुए फोटोज के टेक्स्ट को पढ़कर उन्हें भी सर्च में दिखाएगा। नए iOS 15 में Notifications का अंदाज बदल जाएगा। जरुरी अलर्ट जैसे कि मैसेज, ईमेल और मैसेजिंग ऐप्स के नोटिफिकेशन अलग रहेंगे और बाकी ऐप्स के गैर जरुरी नोटिफिकेशन अलग दिखेंगे। Focus mode में आप ऐप नोटिफिकेशंस को रोक भी सकते हैं।

आइफोन के Messages में आपको जो भी आर्टिकल लिंक, फोटो, म्यूजिक प्ले-लिस्ट या विडियो लिंक मिलेगा आप उसे बाद में Shared with You टैब में देख सकते हैं। इसके साथ ही Apple Maps और Apple Weather का अंदाज भी बदल गया है। सबसे ज्यादा बदलाव शायद FaceTime में हुआ है जो अब Spatial audio, voice isolation, Portrait Mode, Grid View और Share Play जैसे फीचर्स से लैस है इसके साथ ही एंड्राइड यूजर FaceTime लिंक के जरिए कॉल को जॉइन कर सकते हैं।