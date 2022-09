Apple Far Out Event का आयोजन 7 सितंबर, 2022 को भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से हुआ था। इस इवेंट में एप्पल ने iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max समेत कई एप्पल प्रॉडक्ट्स को लॉन्च किया है। इन सभी प्रॉडक्ट्स के साथ एप्पल ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS 16 का ऐलान भी कर दिया है। आइए हम आपको इस आर्टिकल में एप्पल के नए ओएस के बारे में बताते हैं। Also Read - 12MP + 12MP कैमरा, A15 Bionic प्रोसेसर, 512GB तक स्टोरेज के साथ आए Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus, देखें First Look

iOS 16 की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है। 12 सितंबर को एप्पल का यह नया ओएस यानी iOS 16 रिलीज किया जाएगा। 12 सितंबर से आईफोन यूजर्स अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाकर इस नए अपडेट को फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। नया अपडेट डाउनलोड होने के बाद आप इसके सभी नए फीचर्स का यूज कर पाएंगे। आइए हम आपको iOS 16 के कुछ खास फीचर्स के बारे में बताते हैं।

Custom Lock Screen

Apple iOS 16 में यूजर्स अपने आईफोन की लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहां पर आप लॉन्ग प्रेस करके विजेट जोड़ सकते हैं, डेट और टाइम का स्टाइल बदल सकते हैं, वेदर के साथ बदलने वाला ऑटोमेटिक वॉलपेपर लगा सकते हैं, अस्ट्रॉनमी से जुड़े वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी पसंद के इमोजी या कलर लगा सकते हैं और लाइव ऐक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं।

यूजर्स कई सारी कस्टम लॉक स्क्रीन्स भी बना सकते हैं और इन्हें आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसके साथ ही लॉक स्क्रीन का लुक भी बदला गया है जहां अब नोटिफिकेशन बॉटम पर शिफ्ट कर दिए गए हैं, ताकि आपकी लॉक स्क्रीन का लुक खराब ना हो।

Visual Look Up

Apple iOS 16 में Visual Loop Up का फीचर जोड़ा गया है। इसकी मदद से यूजर्स किसी भी पिक्चर में मौजूद सब्जेक्ट को बैक्ग्राउंड से एक टैप के जरिए अलग कर सकते हैं और फिर इसे मैसेज जैसे ऐप्स के जरिए दूसरों को भेज सकते हैं। यह फीचर पिक्चर में जानवरों से लेकर पक्षी, कीड़े और स्टैचू की भी पहचान कर सकता है।

Live Text

एप्पल आईफोन के नए ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइव टेक्स्ट का फीचर भी जोड़ा गया है। इसकी मदद से आपका फोन अब पिक्चर के साथ वीडियो में भी टेक्स्ट को पहचान कर कॉपी या ट्रांसलेट कर सकता है। यूजर्स इस फीचर की मदद से रियल टाइम में करेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं।

iCloud Shared Library

एप्पल ने iOS 16 में iCloud Shared Library का भी फीचर जोड़ा है। इसकी मदद से यूजर्स परिवार के बीच फोटोज को आसानी से शेयर कर सकते हैं। iCloud में यूजर्स शेयर्ड एल्बम बना सकते हैं, जहां एक साथ 6 लोग जुड़ सकते हैं। आप यहां पर अपने नए और पुराने फोटो शेयर कर सकते हैं और दूसरों के शेयर किए हुए फोटो देख सकते हैं।

इन टॉप फीचर्स के साथ Apple iOS 16 में और भी ढेरों नए बदलाव हुए हैं। इनमें Messages, Focus, Mail और CarPlay जैसे फंक्शन शामिल हैं। इनके बारे में डिटेल में जानते के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं।