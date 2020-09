iPhone 12 Mini होगा 13 अक्टूबर को लॉन्च, लीक हुई स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन समेत कई जानकारी

iPhone 12 लॉन्च डेट, वेरिएंट और स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन की जानकारी एक चर्चित टिप्स्टर द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई है। नई iPhone 12 सीरीज 13 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है। खास बात यह है कि टिप्स्टर ने अपने ट्वीट में iPhone 12 Mini का जिक्र किया है। टिप्स्टर का दावा है कि कंपनी इस स्मार्टफोन इसी नाम से जारी करेगी। यह नाम पिछले हफ्ते ही सामने आया था, जिसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी। कुछ दिनों पहले भी एक टिप्स्टर ने iPhone 12 Mini का जिक्र किया था। हाल में ही चर्चित टिप्स्टर Jon Prosser ने इस स्मार्टफोन का जिक्र किया है। Also Read - Apple अगले महीने लॉन्च करेगा 'iPhone 12 'Mini' समेत ये नए फोन, जानें कीमत और फीचर्स

Jon Prosser के ट्वीट के मुताबिक iPhone 12 mini स्मार्टफोन में 64GB, 128GB और 256GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है। जॉन ने द्वारा किया है कि यह स्मार्टफोन तीन स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च होगा। वहीं आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स स्मार्टफोन में 128 जीबी का स्टोरेज विकल्प मिलेगा। एप्पल नई आईफोन 12 सीरीज को 13 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। एक पुराने ट्वीट के मुताबिक इन स्मार्टफोन्स को 16 अक्टूबर से प्री-ऑर्डर कर सकेंगे और यह स्टोरे तक 23 अक्टूबर को पहुंचेंगे।

Apple's first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th

The shipment includes:

iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256

iPhone 12 6.1

-64/128/256

Event on October 13, as I mentioned before.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020