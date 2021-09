लंबे इंतजार के बाद Apple आज iPhone 13 सीरीज लॉन्च करने वाला है। iPhone 13 सीरीज के तहत 4 फोन लॉन्च होंगे। फोन के अलावा इस लॉन्च इवेंट में Apple के और भी कई प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। इसमें Apple Watch 7 और Airpods 3 शामिल हैं। लॉन्चिंग से पहले ही आईफोन 13 सीरीज के फोन्स में मिलने वाले खास स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिल गई है। आज यानी 14 सितंबर को इनकी कीमत भी पता चल जाएगी। Also Read - 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 64MP कैमरा और 6GB RAM वाले Redmi Note 10S पर बंपर ऑफर, मिल रहा ₹1000 का Discount

कंपनी iPhone 13 Launch Event को कई सारे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करेगी। आइये, जानते हैं कि इस इवेंट को कहां और कैसे देख पाएंगे।

How and Where to Watch Apple iPhone 13 Launch Event

आज आईफोन 13 लॉन्च इवेंट रात को 10 बजे शुरू हो जाएगा। भारत में इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी देखा जाएगा। हमने यहां इवेंट को लाइव देखने के कई तरीके बताए हैं। Apple iPhone 13 Launch Event को Apple के Event पेज पर देखा जा सकेगा। साथ ही iPhone, iPad, Mac और Apple TV यूजर इसे Apple TV App पर भी देख पाएंगे। Safari ब्राउजर के जरिए एप्पल वेबसाइट पर इसे देखने के लिए आपके पास या तो आईफोन होना चाहिए या फिर आप विंडो लैपटॉप पर भी इसे देख पाएंगे।

इसके अलावा इस लॉन्च इवेंट को YouTube पर भी देखा जा सकेगा। आप एप्पल के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इस इवेंट को देख सकते हैं। कंपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर भी इस इवेंट को स्ट्रीम करेगी। वहां से भी इसे लाइव देखा जा सकेगा। साथ ही Flipkart पर भी आईफोन 13 लॉन्च इवेंट देख सकते हैं। इवेंट खत्म हो जाने के बाद इसे Apple Podcast App पर कभी भी देख सकेंगे।

इन स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगी iPhone 13 Series

इस इवेंट में कंपनी iPhone 13 सीरीज लॉन्च करेगी। इसके तहत 4 फोन iphone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max आएंगे। लॉन्चिंग से पहले ही इन फोन्स के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। हालिया लीक के अनुसार इन फोन को कई स्टोरेज और कलर वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। प्रो मॉडल्स में कंपनी 1TB स्टोरेज भी दे सकती है। आईफोन 12 सीरीज की तरह ही इस सीरीज के सभी फोन 5G को सपोर्ट करेंगे। प्रो मॉडल 120Hz Pro Motion डिस्प्ले के साथ आएंगे। iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। iPhone 13 Pro Max में पिछले साल के मॉडल की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक बड़ी बैटरी मिलेगी।

AirPods 3 Expected Specifications

तीसरे जेनरेशन के Airpods की बात करें तो इन्हें आज एप्पल इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। इनकी डिजीइन AirPods Pro की तरह होगी। यह वायरलेस चार्जिंग केस के साथ आएंगे। सेकेंड जेनरेशन की अपेक्षा इसका चार्जिंग केस 20 प्रतिशत बड़े बैटरी पैक के साथ आएगा। इसकी बैटरी AirPods Pro में दी गई बैटरी के समान हो सकती है।

Apple Watch Series 7 Expected Specifications

आज इवेंट में कंपनी Apple Watch Series 7 से भी पर्दा उठा देगी। यह iPhone और iPad डिजाइन लैंंगवेज को मैच कर सकता है। इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही इसका साइज Apple Watch Series 6 से बड़ा हो सकता है। इसमें इससे अच्छी बैटरी मिल सकती है। अन्य समार्टवॉच की अपेक्षा इसकी बैटरी लाइफ अच्छी होने की उम्मीद की जा रही है। यह 41mm और 45mm साइज ऑप्शन में आ सकता है। इन सभी प्रोडक्ट की कीमतें आज लॉन्चिंग इवेंट के दौरान पता चल जाएगी।