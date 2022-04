सेल्फी के लिए मस्त होगी iPhone 14 Series, फ्रंट कैमरा में मिलेंगे दो धमाकेदार फीचर!

Apple इस साल के अंत में iPhone 14 Series को लॉन्च कर सकता है। इस सीरीज में कंपनी iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, और iPhone 14 Pro Max समेत 4 फोन लॉन्च कर सकती है। Also Read - Apple iPhone 14 Series में दिखेंगे बड़े बदलाव, जानें अब तक की हर डिटेल

इन सभी अपकमिंग फ्लैगशिप आईफोन की लीक डिटेल्स भी पिछले कुछ समय से आनी शुरू हो गई है। अब एक जाने-माने एप्पल एनालिस्ट Ming-Chi Kuo के एक लेटेस्ट ट्वीट से पता चला है कि iPhone 14 Series एक अपग्रेडेड फ्रंट कैमरा के साथ आ सकता है, जिसमें Autofocus फीचर और वाइडर f/1.9 अपर्चर होने की उम्मीद है। Also Read - Apple यूजर्स होंगे Sad! iPhone 14 में नहीं मिलेंगे एंड्रॉइड फोन वाले ये फीचर्स

आपको याद दिला दें कि iPhone 13 Series के स्मार्टफोन्स में f/2.2 अपर्चर के साथ फिक्स्ड फोकस सेल्फी कैमरा दिया गया था। Ming-Chi Kuo के लेटेस्ट ट्वीट के अनुसार iPhone 14 मॉडल्स के फ्रंट कैमरा में AF यानी ऑटोफोकस फीचर और f/1.9 अपर्चर होंगे। Also Read - Apple iPhone 14 सीरीज होगी सस्ती! कंपनी चिप में कर सकती है 'बड़ा' बदलाव

(1/2)

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13’s FF (fixed-focus) and f/2.2).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022