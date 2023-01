2023 की शुरुआत के साथ ही Apple iPhone 15 सीरीज से जुड़ी खबरे सामने आने लगी है। कुछ समय पहले जानकारी मिली थी कि इस साल लॉन्च होने वाला iPhone 15 Plus मॉडल पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 14 Plus मॉडल से सस्ता होगा। वहीं, अब लेटेस्ट लीक में iPhone 15 और iPhone 15 Plus के कैमरा फीचर्स की जानकारी सामने आई है। Also Read - iPhone 15 Pro टाइटेनियम बॉडी और सॉलिड बटन के साथ होगा लॉन्च! रिपोर्ट से हुआ खुलासा

9to5mac की लेटेस्ट रिपोर्ट में एनालिस्ट Jeff Pu के हवाले से जानकारी दी गई है कि iPhone 15 और iPhone 15 Plus में इस साल तगड़े कैमरा अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। यह दोनों ही फोन 48MP कैमरा से लैस होंगे।

आपको बता दें, पिछले साल iPhone 14 और iPhone 14 Plus ने फैन्स काफी निराश किया था। यह दोनों ही मॉडल्स 12MP कैमरा के साथ लॉन्च हुए थे। लेकिन इस साल उन्हीं फैन्स को तगड़ा सरप्राइज दिए जाने की प्लानिंग है। इस साल कंपनी आइफोन 15 और 15 प्लस मॉडल में 48MP का कैमरा दे सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त केवल iPhone 14 Pro मॉडल्स में ही 48MP का कैमरा दिया जाता है।

सिर्फ कैमरा ही नहीं Pu ने आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस स्मार्टफोन की बैटरी डिटेल्स की भी जानकारी लीक की है। लीक की मानें, तो इन दोनों ही फोन में USB-C पोर्ट के साथ आएंगे।

iPhone 14 Plus से सस्ता हो सकता है iPhone 15 Plus

कुछ समय पहले एक लीक सामने आई थी जिसके मुताबिक, एप्पल मौजूदा Plus मॉडल की तुलना में नए प्लस मॉडल की कीमत कम रख सकती है। बता दें, iPhone 14 Plus की फिलहाल कीमत USD 899 (लगभग 75,000 रुपये) है। हालांकि, iPhone 15 Plus की कीमत में कटौती करके इसे USD 799 (लगभग 66,000 रुपये) में लेकर आया जा सकता है।

रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी ने iPhone 14 Plus की खराब सेल को देखकर यह योजना बनाई है। Apple कंपनी इस साल आईफोन 14 प्लस की सेल को लेकर अब-तक संघर्ष कर रही है। यह आईफोन सीरीज का नया एडिशन है, जो कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल किया है।