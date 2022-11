iPhone 15 Series में USB Type C चार्जिंग फीचर मिलेगा। EU (यूरोपियन यूनियन) के यूनिफॉर्म चार्जर पॉलिसी लागू किए जाने के बाद कंपनी अगले साल लॉन्च होने वाले आईफोन में USB Type C चार्जर यूज करने की तैयारी कर रही है। वहीं, भारत में भी यूनिफॉर्म चार्जर पॉलिसी को लेकर इंडस्ट्री और स्मार्टफोन कंपनियां तैयार हो गई हैं। Also Read - Apple iPhone 14 Pro Max से महंगा होगा iPhone 15 सीरीज का ये मॉडल, टिप्सटर ने किया खुलासा

एप्पल एनलिस्ट मिंग-ची-कुओ ने ट्वीट के जरिए बताया कि iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra) में USB Type C चार्जर दिया जाएगा। साथ ही, कुओ ने यह भी कहा कि एप्पल आईफोन के USB Type C में डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड्रॉइड के USB Type C के मुकाबले बेहतर होगी।

कुओ ने अपने ट्वीट में बताया कि नए हाई एंड iPhones में वायर्ड ट्रांसफर स्पीड इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से हाई स्पीड ट्रांसफर IC डिजाइन इंडस्ट्री का ग्रोथ संभव है। एप्पल के मौजूद सप्लायर्स Parade, Asmedia, Genesys Logic, Renesas आदि को इसका लाभ होगा।

My latest survey indicates all 2H23 new iPhones will abandon Lightning and change to USB-C, but only two high-end models (15 Pro & 15 Pro Max) will support the wired high-speed transfer, and the two standard ones (15 & 15 15 Plus) still support USB 2.0 same as Lightning.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 17, 2022