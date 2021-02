iPhone Scam की पूरी कहानी, कहीं सस्ते फोन के चक्कर में आप भी ना बन जाएं शिकार

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter पर बुधवार की सुबह हैशटैग #iPhoneScam ट्रेंड होने लगा। दरअसल, ट्विटर पर iPhone Scam ट्रेंड और इस स्कैम से जुड़ी कई ऐसी बाते हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। कई ट्विटर यूजर्स इस हैशटैग के साथ एक कथित फ्रॉड की ओर इशारा कर रहे हैं। यूजर्स के एक व्यक्ति पर कम कीमत पर iPhone बेचने का लालच देकर लोगों से ठगी का आरोप लगाया है। इस स्कैम की जानकारी एक यूट्यूबर ने वीडियो पोस्ट कर दी है। इसके अतिरिक्त ट्विटर पर ट्वीट की एक सीरीज में भी इस बारे में जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला… Also Read - Twitter भारत में लाया खास फीचर, अब नहीं टाइप करना होगा मैसेज

निशांत कुमार सिंह नाम के यूट्यूबर ने एक वीडियो पोस्ट कर Squeaks Media के मालिक और फाउंडर Neel Patel पर कई घोटालों का आरोप लगाया है। निशांत के साथ वीडियो में एक और व्यक्ति मौजूद है, जिसका नाम अभिमन्यु सिंह राना है। दोनों ने आरोप लगाया है कि नील पटेल ने कई घोटाले किए हैं। इन्हें कैसे अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी भी वीडियो में शेयर की गई है।

इसके अतिरिक्त ट्विटर पर एक थ्रेड में स्कैम की जानकारी दी गई है। निशांत और अभिमन्यु ने नील पर Squeaks Media और eGyaan का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने का भी आरोप लगाया है। शेयर किए गए वीडियो में कथित iPhone scam के बारे में ही बात की गई है।

Understand the methodology:

If he collects money for 100 iPhones, he delivering iphone to 20-30 people while prioritizing deliveries to Twitter influencers.

The remaining 70 folks – who are probably not influencers – would get completely duped. Nothing ever reaches to them.

— Nishant (@nishant_india) February 16, 2021