iPhone SE+ और iPhone SE 3 का कंफ्यूजन दूर, जानें कौनसा डिवाइस कब होगा लॉन्च

एप्पल कथित तौर पर दो नए स्पेशल एडिशन आईफोन पर काम कर रहा है। ये दोनों डिवाइस iPhone SE+ और iPhone SE 3 होंगे। इन दोनों डिवाइस के बारे में कई बार लीक्स आ चुकी हैं, जो इनकी डिजाइन से लेकर स्पेसिफिकेशन्स तक के बारे में जानकारी देती हैं। हाल ही में iPhone SE 3 के रेंडर लीक हुए थे और अब इसके बारे में नई जानकारी सामने आई है। आइए दोनों स्पेशल एडिशन आईफोन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं।

DSCC analyst Ross Young ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि एप्पल का नया स्पेशल एडिशन फोन iPhone SE+ के नाम से जाना जाएगा। लीक के मुताबिक, इस डिवाइस में 5G कनेक्टिविटी होगी और यह एक 4.7-इंच की LCD स्क्रीन से लैस होगा। एप्पल एनालिस्ट Ming-Chi Kuo की मानें तो नए स्मार्टफोन का डिजाइन काफी हद तक iPhone SE 2020 जैसा ही होगा।

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7″ LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7″ or a 6.1″ display. It is now looking like it will be 5.7″. May be launched in 2023 rather than 2024.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022