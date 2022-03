लॉन्च से पहले iPhone SE 3 की हर डिटेल आई सामने

Apple iPhone SE 3 को 8 मार्च यानी कल आयोजित होने वाले स्पेशल इवेंट में पेश किया जाएगा। फोन की लॉन्चिंग से पहले डिजाइन, कलर ऑप्शन और चिपसेट की डिटेल लीक हुई है। पिछले हफ्ते ही इस फोन की कीमत भी सामने आई थी। Apple एनालिस्ट Ming-Chi Kuo ने फोन की इन जानकारियों को रिवील किया है। Also Read - Apple March 8 Event: iPhone SE 5G समेत ये डिवाइसेज हो सकते हैं पेश, जानें पूरी डिटेल

एप्पल ने इस स्पेशल इवेंट के लिए "Peek Performance" टैगलाइन दिया है। iPhone SE 3 के अलावा कंपनी iPad Air 5 और Mac Mini के नए वेरिएंट को भी पेश कर सकती है।

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar’22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022