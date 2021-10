iPhone SE 3 का लॉन्च हुआ पीछे, 2022 में आएगा Apple iPhone SE Plus

एप्पल अपनी मेन-स्ट्रीम आईफोन लाइनअप के अलावा एक कम कीमत का स्पेशल एडिशन फोन भी बनाता है। पिछली खबरों के मुताबिक, कंपनी का तीसरा स्पेशल एडिशन डिवाइस — Apple iPhone SE 3 — साल 2022 में लॉन्च हो सकता है। मगर अब एक नई खबर के मुताबिक, एप्पल इस डिवाइस की रिलीज को पीछे खिसका रहा है। नई खबर के मुताबिक, कंपनी इस फोन की जगह पर एक नया डिवाइस iPhone SE Plus लॉन्च करेगी। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। Also Read - Apple iPhone SE 3 की जानकारी लीक, कम कीमत में मिलेगा 5G नेटवर्क सपोर्ट और बड़ा डिस्प्ले

खबर के मुताबिक, iPhone SE 3 का लॉन्च 2024 में सेट किया गया है। इस खबर से पहले कहा जा रहा था कि नया स्पेशल एडिशन डिवाइस iPhone 8 की जगह पर iPhone XR की डिजाइन पर बेस्ड होगा। मगर कंपनी 2022 में अब एक नया डिवाइस लॉन्च करेगी जो iPhone 8 की डिजाइन में नए इंटरनल पार्ट्स से लैस होगा। यह डिवाइस iPhone SE Plus के नाम से जाना जाएगा।

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7″ LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7″ – 6.1″ LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi

