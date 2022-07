iQOO अपने iQOO 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस लाइनअप में वैनिला iQOO 10 और iQOO 10 Pro शामिल होंगे। इन दोनों फोन्स से 19 जुलाई, 2022 को पर्दा हटाया जाएगा। Also Read - iQOO Z6 SE जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च, कंपनी की वेबसाइट पर हुआ स्पॉट

इन स्मार्टफोन्स के लॉन्च से पहले कंपनी ने पुष्टि की है कि iQOO 10 Pro को 200W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा, जिससे यह अब तक का सबसे फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन बन जाएगा। इसके अलावा iQOO 10 स्मार्टफोन को सिर्फ 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किया जा सकता है।

Also Read - iQOO 9T जुलाई के अंत में होगा लॉन्च! मिलेंगे ये दमदार स्पेसिफिकेशन

ऊपर पोस्टर में iQOO 10 Pro में 200W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की पुष्टि की गई है। इस स्मार्टफोन को 0 से 63 प्रतिशत चार्ज होने में करीब 5 मिनट का समय लगेगा। हालांकि नई 200W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के जरिए डिवाइस को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज करने में कितना समय लगेगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

iQOO 10 Pro hands-on, 200W charger first look.

Will charger around 63% in 5 minutes.#iQOO #iQOO10Pro pic.twitter.com/hDzoO0aAYA

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 11, 2022