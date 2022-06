iQOO 10 सीरीज को लेकर कहा जा रहा है कि यह अगले महीने जुलाई में लॉन्च हो सकती है। इस सीरीज में iQOO 10 और iQOO 10 Pro स्मार्टफोन शामिल होंगे। लेटेस्ट लीक में आइकू 10 स्मार्टफोन के रेंडर्स को शेयर किया गया है, जिसमें फोन के डिजाइन के साथ-साथ फोन के कलर ऑप्शन की जानकारी भी मिलती है। Also Read - Vivo और iQoo सब रह जाएंगे पीछे, आ रहा है 240W फास्ट चार्जिंग वाला ये तगड़ा फोन

चीनी टिप्सटर Ice universe ने अपने ट्विटर हैंडल पर iQOO 10 स्मार्टफोन के रेंडर्स लीक किए हैं। इन लीक रेंडर्स में पहली बार फोन का डिजाइन सामने आया है, जिसमें नया कैमरा मॉड्यूल और बैक पैनल डिजाइन देखा जा सकता है। फोन के बैक में वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल देखने को मिला है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और LED फ्लैश लाइट दी गई है।

BREAKING !!!

iQOO 10 leaked for the first time!

It adopts a revolutionary new ID with modular splicing design on the back. We can also find some familiar elements, such as classic aramid fiber stripes. The new and the old together contribute to its noticeable avant-grade look. pic.twitter.com/TOWTWlFK03

— Ice universe (@UniverseIce) June 27, 2022