iQOO 11 5G स्मार्टफोन भारत में कल 10 जनवरी 2023 को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन की कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। बता दें, iQOO 11 सीरीज को पिछले साल दिसंबर महीने में चीन में लॉन्च हो चुकी है। इस सीरीज के तहत दो डिवाइस iQOO 11 5G और iQOO 11 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे। हालांकि, भारत में पहले केवल आइकू 11 5जी फोन ही दस्तक देने वाला है। Also Read - iQOO U6 के सभी स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले लीक, होगा सस्ता स्मार्टफोन

टिप्सटर Paras Guglani ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए iQOO 11 5G स्मार्टफोन की कीमत लॉन्च से पहले लीक कर दी है। लीक की मानें, तो यह डिवाइस दो वेरिएंट्स में लॉन्च हो सकता है। फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपये होगी। वहीं, इसका एक 16GB RAM +256GB स्टोरेज वेरिएंट भी होगा, जिसकी कीमत 59,999 रुपये होगी। लीक की मानें, तो फोन की सेल भारत में 13 या फिर 14 जनवरी से शुरू होगी। Also Read - 64MP कैमरा, 12GB RAM, 66W फास्ट चार्जिंग और 256GB स्टोरेज वाले iQOO Z6 Pro 5G पर बंपर ऑफर, मिल रहा 3000 रुपये का डिस्काउंट

Early Leak for 🇮🇳🇮🇳 #IQOO115G #IQOO

Renders/Marketing

8GB + 256GB ₹54,999

16GB +256GB ₹59,999

Including offers 16GB will be sold at cheap / upto 4K Cashback

Sales from 13th/14th January

Limited stock 8GB +256GB pic.twitter.com/xJxuLeTSPG

— Paras Guglani (@passionategeekz) January 9, 2023