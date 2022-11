iQOO 11 सीरीज 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज में iQOO 11 और iQOO 11 Pro स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। लॉन्च में अब चंद दिन बाकी हैं और iQOO 11 Pro फोन के सभी स्पेसिफिकेशन व डिजाइन से जुड़ी जानकारी लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आ गई है। लॉन्च से पहले कंपनी कंफर्म कर चुकी है कि यह स्मार्टफोन लाइनअप Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 जैसे तगड़े प्रोसेसर से लैस होगा। इसके अलावा, फोन में 144Hz E6 AMOLED LTPO डिस्प्ले मिलेगा। Also Read - iQOO Neo7 SE की कीमत लॉन्च से पहले लीक, स्पेसिफिकेशन और डिजाइन की भी मिली झलक

Exclusive: Renders & Specs of iQOO 11 Pro!

-Snapdragon 8 Gen 2, Vivo V2

-LPDDR5X, UFS 4.0

-200W Charging, 50W Wireless

-6.78” E6 AMOLED 144Hz

-50MP IMX866 Main + 50MP 150° UW + 13MP Portrait TP

-OriginOS Forest

-Ultrasonic FP

For full specs, go to: https://t.co/V7u6HNHHbC

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) November 30, 2022