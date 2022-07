iQOO 9T स्मार्टफोन पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। पुरानी लीक्स में सामने आ चुका है कि iQOO 9 सीरीज का यह अपकमिंग स्मार्टफोन जुलाई महीने में लॉन्च होगा। वहीं, अब लेटेस्ट लीक में फोन की लॉन्च डेट सामने आ गई है। बता दें, इस फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Amazon India वेबसाइट पर लाइव हो चुकी है। Also Read - iQOO 9T का Hands-On वीडियो लीक, जल्द भारत में होगा लॉन्च

टिप्सटर Yogesh Brar ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि iQOO 9T स्मार्टफोन 28 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। केवल लॉन्च डेट ही नहीं टिप्सटर ने फोन के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन व कीमत की भी जानकारी इस ट्वीट के जरिए दी है। Also Read - iQoo 9T 5G की भारत लॉन्चिंग कंफर्म, Amazon India पर लिस्ट हुआ फोन

iQOO 9T one of the first phone in India with Snapdragon 8+ Gen 1 will be announced on July 28th.

– ₹50k segment

– 120Hz E5 AMOLED (segment 1st)

– V1+ chip

– 50MP GN5 sensor

– 8/128GB & 12/256GB options

– Liquid Cooled VC

– Black & Legend color option

– Improved Haptics

