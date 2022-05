iQoo Neo 6 स्मार्टफोन भारत में 31 मई को लॉन्च होगा। कंपनी इस डिवाइस को पहले ही चीनी मार्केट में पेश कर चुकी है और पिछले कुछ से यह भारत में इसका लॉन्च टीज कर रही है। हालांकि, फोन के भारतीय मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स कुछ अलग होंगे। Also Read - iQoo Neo 6 अगले हफ्ते हो सकता है भारत में लॉन्च, कीमत-फीचर्स लीक

iQoo ने बताया है कि iQoo Neo 6 के इंडिया मॉडल में 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और यह Qualcomm Snapdragon 870 5G प्रोसेसर से लैस होगा। डिवाइस का चीनी मॉडल Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। आइए इस डिवाइस के इंडिया लॉन्च के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Phones launching in May 2022: Vivo से OnePlus तक, इस महीने आएंगे एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन

iQoo ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए बताया कि भारत में iQoo neo 6 5G स्मार्टफोन 31 मई को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने ट्वीट में फोन के प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग के बारे में भी जानकारी दी। इस डिवाइस में Snapdragon 870 चिपसेट और 80W FlashCharge का सपोर्ट मिलेगा। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं: Also Read - iQOO Neo 6 जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगी Snapdragon 870 चिप और 80W फास्ट चार्जिंग स्पीड

Knocking it out of the park is kinda our power game.

Thrilled to reveal the all-new #iQOONeo6 5G powered by the Snapdragon 870 5G and 80W FlashCharge! Are you ready for your Neo #PowerToWin?

Unleashing soon on @amazonIN #PowerToWin #iQOO #AmazonSpecials pic.twitter.com/0K96LKw8mI

— iQOO India (@IqooInd) May 21, 2022