iQOO अपनी लोकप्रिय Z सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में एक नया फोन लॉन्च करने जा रहा है। आज यानी 27 सितंबर को कंपनी एक नया 5G फोन iQOO Z5 5G भारतीय बाजार में उतारने वाली है। इस फोन को हाल ही में चीन में लॉन्च किया जा चुका है। इस कारण भारत में लॉन्चिंग से पहले ही फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे पता चल गया है।

इसमें 64MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ-साथ दमदार प्रोसेसर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन के अलावा कंपनी लॉन्चिंग से पहले ही फोन की डिजाइन को भी टीज कर चुकी है। आइए, जानते हैं कि फोन कब और कैसे लॉन्च होगा और इसमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलेंगे।

iQOO Z5 5G Launch Today in India

कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है कि फोन को 27 सितंबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसे एक वर्चुअल इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। आप इस इवेंट को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और YouTube चैनल पर देख पाएंगे। साथ ही इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकेगा। iQOO Z5 Expected Price and Sale Date in India

इस फोन को पहले ही चीन में लॉन्च किया जा चुका है। वहां इसे 1899 Yuan (लगभग 21000 रुपये) की शुरुआती कीमत के साथ उतारा गया है। वहीं, इसका टॉप मॉडल की कीमत 2299 Yuan (लगभग 26000 रुपये) है। भारत में इसके बेस वेरिएंट की कीमत 25000 रुपये और टॉप मॉडल की कीमत 30000 रुपये के आस-पास हो सकती है। इसकी सेल की बात करें तो फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसकी सेल Amazon Great indian Sale के दौरान शुरू हो सकती है।

iQOO Z5 5G Expected Specification

फोन में कई शानदार स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। स्मार्टफोन नया VC कूलिंग सिस्टम के साथ आएगा। यह सिस्टम कई टास्क के दौरान फोन को कूल रखने में मदद करता है। इसमें 6.67 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन में Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर मिलता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंजसेट के बैक में 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मेक्रो लेंस लगा है। फोन में सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलता है। फोन Android 11 पर बेस्ड OriginOS पर रन करता है। इसमें 5000mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, डुअल सिम सपोर्ट and USB Type-C पोर्ट दिया गया है।