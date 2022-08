iQoo Z6 5G series को इस साल मार्च में लॉन्च किया गया था। अब चाइनीज कंपनी अपने इस स्मार्टफोन लाइनअप में एक नया मॉडल जोड़ने जा रही है, जो 80W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। आपको बता दें कि iQoo Z6 5G को कंपनी ने 18W fast charging और iQoo Z6 Pro 5G को 66W FlashCharge सपोर्ट के साथ पेश किया था। Also Read - Moto G62 Alternatives: Snapdragon 695 प्रोसेसर, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज से लैस टॉप 5 स्मार्टफोन, जो नए मोटो G62 को देते हैं कड़ी टक्कर

अब CNMO की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आइकू, iQoo Z6 5G सीरीज के एक नए स्मार्टफोन पर काम कर सकता है, जो 80W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।

पुरानी कुछ रिपोर्ट के मुताबिक iQoo Z6 5G का नया वेरिएंट 80W fast charging सपोर्ट के साथ आ सकता है, जो कि 18W का एक अपग्रेड वर्जन होगा। आपको बता दें कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि iQoo Z6 5G series के किस वेरिएंट में नया मॉडल पेश किया जाएगा।

80W फास्ट चार्जिंग वाला वेरिएंट

वहीं, iQoo Z6 Pro 5G को भी कंपनी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च कर सकती है, जो 66W फास्ट चार्जिंग मॉडल का एक अपग्रेड वर्जन होगा। कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मॉडल्स Snapdragon 7 series के चिपसेट के साथ भी आ सकते हैं। हालांकि, अभी तक हमारे पास इस खबर की कोई पक्की या आधिकारिक जानकारी नहीं है।

iQOO Z6 Pro 5G Specs

iQOO Z6 Pro 5G में 6.44 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz, पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स और टच सैंपलिंग रेट 180Hz है। इस फोन में प्रोसेसर के लिए Qualcomm Snapdragon 778G 5G चिपसेट दिया गया है। इस फोन को कंपनी ने तीन वेरिएंट में पेश किया है। इसका पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वहीं, तीसरा वेरिएंट 12GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज के साथ मिलता है।

इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेंसर दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 64MP सेंसर, दूसरा कैमरा 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और तीसरा कैमरा 2MP का मेक्रो लेंस के साथ आता है। इसके अलावा इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

फोन में 4700mAh की बैटरी दी गई है, जो 66W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। यह फोन Android 12 पर बेस्ड Funtouch OS 12 पर रन करता है। इसके अलावा यह फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।