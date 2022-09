iQOO Z6 Lite स्मार्टफोन पिछले काफी समय से सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। हाल ही में जानकारी मिली थी कि यह फोन भारतीय बाजार में सितंबर महीने में लॉन्च किया जाएगा। वहीं, अब इस फोन की इंडिया लॉन्च डेट फाइनली कंफर्म हो गई है। आइकू जेड6 लाइट iQOO Z6 सीरीज का नया स्मार्टफोन है। कंपनी इससे पहले इस सीरीज के तहत iQOO Z6 और iQOO Z6x पेश कर चुकी है। लॉन्च से पहले यह फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर लिस्ट कर दिया गया है, जहां से फोन की लॉन्च डेट रिवील हुई है। इतना ही नहीं अमेजन के जरिए फोन के फोन के डिस्प्ले की जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है, वहीं अन्य स्पेसिफिकेशन की जानकारी आने वाले दिनों में पब्लिक कर दी जाएगी। Also Read - iQOO Z6 Lite में मिलेगा Snapdragon 4 series प्रोसेसर! सितंबर में हो सकता है लॉन्च

iQOO India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में अपकमिंग iQOO फोन के लॉन्च को टीज किया गया है। इस पोस्ट में Amazon पर लाइव हो चुकी माइक्रोसाइट का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जाते ही iQOO Z6 Lite स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी गई है। यह फोन भारत में 14 सिंतबर को लॉन्च किया जाएगा। Also Read - iQOO Z6 और iQOO Z6x स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Also Read - iQOO Z6 Lite जल्द भारत में होगा लॉन्च, BIS पर हुआ लिस्ट

Feel the speed of Lite, at the tip of your fingers. Scroll smoothly and seamlessly with Best in Segment 120Hz Screen Refresh Rate*. Coming soon exclusively @amazonIN#FullyLoadedEntertainment #iQOOhttps://t.co/KF57qZmHs3 pic.twitter.com/AaN0kyiYz4

— iQOO India (@IqooInd) September 4, 2022