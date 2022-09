iQoo Z6 Lite 5G स्मार्टफोन 14 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में कंपनी ने इस फोन की इंडिया लॉन्च कंफर्म की है। वहीं, अब लॉन्च से पहले फोन के प्रोसेसर से जुड़ी जानकारी कंफर्म कर दी गई है। यह फोन 15,000 रुपये से कम की कीमत में कई तगड़े फीचर्स से लैस होने वाला है, जिनकी जानकारी ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon के जरिए भी साफ हो गई है। Also Read - 50MP कैमरा, 4700mAh बैटरी और 12GB तक RAM वाले iQOO 9T 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा Discount

Amazon वेबसाइट पर iQoo Z6 Lite 5G स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है। इसी के जरिए हाल ही में फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हुई थी। यह फोन भारत में 14 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा।

#FullyLoadedEntertainment hits different with a #FullyLoaded processor! Check out the new #iQOOZ6Lite5G powered by Snapdragon 4 Gen 1 Mobile Platform.

Launching on 14th Sep, 12PM on @amazonIN.

Launching on 14th Sep, 12PM on @amazonIN.

Know More – https://t.co/KF57qZmHs3#iQOOZ6Lite5G #FullyLoadedEntertainment pic.twitter.com/gIN2DYOSJh

— iQOO India (@IqooInd) September 7, 2022