रूस खुद को ग्लोबल इंटरनेट से कर रहा अलग? जानें क्या है पूरा मामला

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद वेस्टर्न कंपनियों और सरकारों ने इस देश पर ढेरों प्रतिबंध लगा दिए हैं। फेसबुक-ट्विटर जैसे सोशल प्लैटफॉर्म से लेकर नेटफ्लिक्स और गेमिंग कंपनियों ने भी रूस में अपनी सर्विस रोक दी हैं। देश में इंटरनेट के हालात पहले ही काफी अलग हो गए थे और फिर खबर आने लगीं कि रूस खुद को ग्लोबल इंटरनेट से कट करने का प्लान कर रहा है। Also Read - Russia Ukraine War: एप्पल से गूगल तक, इन बड़ी टेक कंपनियों ने रूस के खिलाफ उठाए कड़े कदम

रूस की सरकार ने मीडिया को बताया कि रूसी वेबसाइट्स पर लगातार साइबर-अटैक हो रहे हैं और ये खुद को हर तरह के हालात में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि देश के अंदर से इंटरनेट को काटने का कोई प्लान नहीं है। Also Read - Facebook ने रूस-यूक्रेन यु्द्ध के बारे में अफवाह फैलाने वाले अकाउंट्स किए बैन

NextaTV के मुताबिक, रूस ने ग्लोबल इंटरनेट से खुद को काटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका कहना है कि 11 मार्च से सभी सर्वर और डोमेन रूसी जोन में ट्रांसफर किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, इस वक्त रूस वेबसाइट्स के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा कलेक्ट कर रहा है। NextaTV ने कथित तौर पर रूसी डिजिटल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के हवाले से यह खबर दी है। Also Read - Ukraine-Russia War के चलते YouTube, Twitter, Facebook ने उठाए बड़े कदम, जानें डिटेल

दस्तावेज के हिसाब से रूस ने वेबसाइट्स को 11 मार्च से रूसी डोमेन नेम सिस्टम (DNS) इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। DNS एक फोनबुक की तरह है, जो वेब ऐड्रेस को उसके न्यूमेरिकल IP ऐड्रेस से जोड़ता है। मौजूदा वक्त पर ग्लोबल DNS को Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) संभालता है, जो अमेरिका में स्थित एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनायजेशन है।

