IT Rules 2021 लागू होने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए एक ग्रीवांस ऑफिसर रखने के लिए कहा गया है। यह नियम डेली 50 हजार से ज्यादा ऐक्टिव यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होते हैं। हालांकि, नए नियम लागू होने के बाद भी कई यूजर्स ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनिया उनकी शिकायतों का सही से निपटारा नहीं कर पा रही हैं, जिसे देखते हुए सरकार जल्द ही IT Rules 2021 में कई संशोधन करने वाली है।

पिछले कुछ महीनों से सरकार और इंडस्ट्री बॉडी मिलकर इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नए संशोधन के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस अपीलेट कमिटी बनानी होगी, जो यूजर्स की शिकायतों का पूरी तरह से निपटारा कर सकेंगे।

अपीलेट कमिटी में सरकार द्वारा नामित सदस्य होगा शामिल

सामने आई न रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अपीलेट कमिटी में यूजर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए बनाई जाने वाली कमिटी में सरकार द्वारा नामित एक सदस्य को शामिल किए जाने का प्रावधान रखा जाएगा। सरकार का लक्ष्य सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों का निपटारा सिटीजन सेंट्रिक मेकेनिज्म के जरिए करने का है।

फिलहाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस कमिटी की घोषणा नहीं कि है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह कमिटी बड़ी टेक कंपनियों द्वारा कंटेंट मॉडरेशन और अकाउंट बैन करने वाले फैसलों के खिलाफ यूजर्स को अपील करने में पारदर्शिता प्रदान करेगी।

IT Rules 2021 में जल्द होगा संशोधन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बनने वाली इस ग्रीवांस अपीलेट कमिटी की घोषणा सरकार IT Rules 2021 में अमेंडमेंट करने के बाद कर सकती है। इस कमिटी में सरकार द्वारा नामित सदस्य के साथ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जल्द ही IT Rules 2021 में होने वाले इस संशोधन की घोषणा कर सकती है।

आईटी नियमों में संशोधन के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बनाई जाने वाली ग्रीवांस अपीलेट कमिटी को सिटीजन सेंट्रिक मैकेनिज्म के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यूजर्स Facebook, WhatsApp, Twitter जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा नियुक्त किए गए ग्रीवांस ऑफिसर के फैसले के खिलाफ इस अपीलेट कमिटी के सामने अपनी बात रख सकेंगे, ताकि उनकी शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता रह सके।