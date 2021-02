Jeff Bezos नहीं रहेंगे Amazon के CEO, इस वजह से किया पद छोड़ने का फैसला

Jeff Bezos जल्द ही Amazon CEO का पद छोड़ देंगे और वह कंपनी के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। बेजोस इस साल के अंत तक Amazon के CEO का पद छोड़ सकते हैं। जेफ बेजोस के बाद Amazon ( ) के फाउंडर Andy Jassy अमेजन के अगले CEO होंगे। गौरतलब है कि अमेजन ने लगातार तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है और ई-कॉमर्स कंपनी की Sale 100 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गई है। Also Read - Realme X7 Pro 5G के लिए मत होइए Excited, ये है OPPO Reno 5 Pro का रीब्रांड मॉडल!

कंपनी ने साल 2020 की दिसंबर तिमाही में यह रिकॉर्ड कमाई की है। कंपनी की नेट सेल 125.56 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गई है। बता दें कि अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है। Jeff Bezos ने 27 साल पहले इस कंपनी की नींव रखी थी। उन्होंने Amazon की शुरुआत इंटरनेट बुकसेलर के रूप में की थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों की लिखी एक चिट्ठी में कहा, ‘अमेजन के मुख्य इनिशिएटिव के साथ मैं एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में जुड़ा रहूंगा।’ Also Read - Airtel ने लाइव की 5G सर्विस, आप भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस

Jeff Bezos अब क्या करेंगे?

उन्होंने बताया कि उनका मुख्य फोकस अब Day 1 Fund, Bezos Fund, , The Post और अन्य पैशन पर होगा। बेजोस ने बताया कि यह उनका रिटायरमेंट नहीं है। बता दें कि Andy Jassy ने साल 1997 में अमेजन जॉइन की थी। उन्होंने Harvard School से MBA किया है। Also Read - Realme X7 and X7 Pro 5G Launch: 4 फरवरी को लॉन्च होगा रियलमी का अगला फ्लैगशिप!

कंपनी के मुताबिक, एंडी ने (AWS) की नींव रखी और उसे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म में विकसित किया, जिसका इस्तेमाल आज लाखों यूजर्स कर रहे हैं। हालांकि अमेजन ने AWS के लिए एंडी के रिप्लेसमेंट की घोषणा अभी नहीं की है। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के कदम रखने के बाद से लोगों ने अमेजन का रुख कर लिया। चाहे घर के जरूरी सामान हों या फिर मेडिकल सप्लाई अमेरिका में ज्यादातर लोग अमेजन से ही खरीदारी कर रहे थे। उस वक्त कंपनी ने चार लाख नए कर्मचारी हायर किए और रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया।