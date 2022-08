Reliance Jio जल्द ही अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, जिसका नाम Jio Phone 5G होने की उम्मीद है। रिलायंस जियो ने अपना पहला स्मार्टफोन 2021 में लॉन्च किया था और अब कंपनी अपना दूसरा और पहला 5जी फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कंपनी की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। Also Read - लाल किले से पीएम मोदी का ऐलान- 5G के लिए नहीं करना होगा अब और इंतजार

लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक Jio Phone 5G के लॉन्च होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। आपको बता दें कि जियो और एयरटेल दोनों कंपनी अपने-अपने 5जी सर्विस को जल्द ही शुरू करने वाले हैं। ये दोनों कंपनियां पायलट बेसिस पर अगस्त में भारत के कुछ शहरों में 5जी सर्विस की शुरुआत करने जा रही है।

5G सर्विस की शुरुआत

आपको बता दें कि भारत की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा कि भारत के लोगों को अब 5G टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

पीएम के इस ऐलान से यह बात और भी पक्की हो गई है कि भारत में 5जी सर्विस की शुरुआत जल्द ही होगी। जियो और एयरटेल इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और अब जियो फोन 5जी की खबरें आनी भी शुरू हो गई है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स का मानना है कि जियो अपनी 5जी सर्विस के साथ ही अपना पहला 5जी फोन भी भारतीय यूजर्स के लिए पेश कर सकती है। आइए हम आपको जियो के अपकमिंग फोन के बारे में संभावित डिटेल्स बताते हैं।

Jio Phone 5G Specs (Expected)

Jio Phone 5G में 6.5 इंच की IPS LCD स्क्रीन हो सकती है, जो HD+ resolution का सपोर्ट करेगी। फोन में 60Hz refresh rate वाला डिस्प्ले हो सकता है। एंड्ऱॉयड सेंट्रल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जियो के अपकमिंग 5जी फोन में प्रोसेसर के लिए octa-core Qualcomm Snapdragon 480 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह 4GB RAM, 32GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज, Android 11 OS out of the box ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ सकता है। फोन में गूगल प्ले सर्विस और जियो ऐप्स होने की उम्मीद की जा रही है।

Jio Phone 5G में वो सभी फीचर्स शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है जो इस फोन के पुराने वर्जन में थी। फोन Google Assistant, read-aloud text, गूगल लेंस के जरिए इंस्टेंट ट्रांसलेट और गूगल ट्रांसलेट जैसे कई खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन में 5000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जो 18W फास्ट चार्जिंग और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

फोन के पिछले हिस्से पर 13MP डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 8MP का एक सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद है। इस फोन के साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता है।

संभावित कीमत और लॉन्च डेट

Jio Phone 5G की कीमत के बारे में फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक बजट स्मार्टफोन हो सकता है तो रिलायंस जियो इसकी कीमत 10,000 से अंदर ही रख सकता है।

आपको बता दें कि Jio Phone 4G को 2021 दिवाली के वक्त में 6,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जियो इस महीने यानी अगस्त से ही 5G सर्विस की शुरुआत कर देगा और Diwali 2022 में Jio Phone 5G को भी लॉन्च कर सकता है।