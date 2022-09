Jio कंपनी जल्द ही भारतीय मार्केट में सस्ता 5G स्मार्टफोन लेकर आने वाला है। Jio Phone 5G को लेकर हाल ही में जानकारी मिली थी कि इसकी कीमत 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के बीच हो सकती है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आई है। Also Read - Jio, Airtel और Vi के धमाकेदार Prepaid Plans, 300 से कम में Unlimited Calling के साथ रोज मिलता है 2GB डेटा

91mobiles ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में Jio Phone 5G के स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डेवलपर Kuba Wojciechowski ने उन्हें फर्मवियर तस्वीर प्रोवाइड की है, जिसमें उन्हें 5जी फोन के फीचर्स की जानकारी मिली है। तस्वीर में फोन 'ganga' कोडनेम के साथ लिस्ट है, जिसका मार्केटिंग नाम Jio Phone True 5G होगा। लिस्टिंग में फोन का मॉडल नंबर LS1654QB5 लिस्ट है।



Another collab with @91mobiles: specs and other details about the upcoming JioPhone True5G! Read it here https://t.co/yukKBhF25w

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 28, 2022