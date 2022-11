Jio 5G launch: मुंबई, दिल्ली, कोलकता, चैन्नई, वाराणसी और नाथद्वारा में सफल बीटा टेस्टिंग के बाद अब Jio ने फाइनली 2 शहरों में JIO TRUE 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। यह 2 शहर हैदराबाद और बेंगलुरु हैं। इसके अलावा, कंपनी ने “Jio Welcome Offer” का भी ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड 5जी डेटा 1Gbps+ स्पीड में प्राप्त होगा। आइए जानते सभी डिटेल। Also Read - Airtel vs Jio vs Vi: 365 दिन वाले सस्ते रिचार्ज प्लान्स, 730GB डेटा समेत मिलते हैं ये बेनेफिट्स

Jio True 5G सर्विस लॉन्च

Reliance Industries Limited (RIL) ने आज 10 नवंबर गुरुवार को ऐलान किया है कि हैदराबाद और बेंगलुरु में Jio True 5G सर्विस लॉन्च कर दी गई है। इसके साथ ही कंपनी ने "Jio Welcome Offer" को भी अनाउंस किया है, जिसके तहत यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा 500 Mbps से लेकर 1Gbps+ तक की स्पीड में प्राप्त होगा।

बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने फिलहाल जियो ट्रू 5जी सर्विस को फेज मैनर में रोलआउट किया है।

6 शहरों में हुई सफल बीटा-टेस्टिंग

इससे पहले कंपनी ने भारत के 6 शहरों में 5जी सर्विस की बीटा-टेस्टिंग की है। इन शहरों में मुंबई, दिल्ली, कोलकता, चैन्नई, वाराणसी और नाथद्वारा शामिल हैं। इन 6 शहरों के लाखों यूजर 5जी सर्विस का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कंपनी का दावा है कि अब-तक इन कस्टमर्स से 5जी सर्विस को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है।

किन यूजर्स को मिलेगी 5G सर्विस?

हैदराबाद और बेंगलुरु शहर के फिलहाल वही यूजर्स 5G सर्विस का आनंद उठा सकते हैं, जिन्हें कंपनी की तरफ से इनवाइट रिसीव हुआ है। फिलहाल, जियो 5जी सर्विस बीटा स्टेज में ही है, इस वजह से 5जी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए यूजर को किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ रहा। जियो बिना किसी फीस के यूजर्स को 5जी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है।

हालांकि, 5जी स्पीड केवल उन्हीं यूजर्स को मिलेगी जिन्होंने 239 रुपये या फिर उससे ऊपर का रिचार्ज प्लान एक्टिवेट किया हुआ है। इसके अलावा, आपका डिवाइस 5जी रेडी होना जरूरी है।

Airtel ने भी 5G सर्विस की लॉन्च

जियो के अलावा Airtel ने भी आठ शहरों में 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी का टारगेट 2024 तक पूरे देश में 5जी की कवरेज प्रदान करना है। कंपनी का कहना है कि 5जी के आने यूजर्स को बहुत फायदा होगा और उन्हें सुपर फास्ट इंटरनेट मिलेगा।