Jio True 5G सर्विस पूरे दिल्ली-NCR में शुरू हो गई है। कंपनी ने पिछले महीने इसकी बीटा टेस्टिंग शुरू की थी। अब कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। यूजर्स को 1Gbps तक की स्पीड से 5G नेटवर्क का एक्सेस मिलेगा। कंपनी का दावा है कि वो पूरे दिल्ली-NCR में True 5G सर्विस लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है। हालांकि, Airtel की 5G Plus सर्विस भी दिल्ली-NCR में शुरू हो गई है। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गुरूग्राम में भी एयरटेल के 5G सिग्नल मिल रहे हैं।

रिलायंस जियो ने True 5G सर्विस के लिए वेलकम ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के 1Gbps की स्पीड से अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। कंपनी ने अपनी रिलीज में बताया है कि जियो की True 5G सर्विस दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के अधिकांश हिस्मों में मिलने लगेगी। कंपनी दिसंबर 2022 तक सभी बड़े शहरों में True 5G सर्विस मुहैया कराने की तैयारी कर रही है।



वहीं, जियो अगले साल के अंत तक (दिसंबर 2023) पूरे भारत में True 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा कर चुकी है। 1 अक्टूबर को 5G सर्विस लॉन्च होने के बाद Airtel और Jio ने अपनी 5G सर्विस को देश के कई शहरों में शुरू की है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू, वाराणसी आदि शामिल हैं।

Airtel 5G Plus

एयरटेल की 5G Plus सर्विस भी दिल्ली-NCR के अधिकांश क्षेत्रों में शुरू हो गई है। कंपनी ने पिछले महीने 6 अक्टूबर को देश के 8 शहरों में Airtel 5G Plus सर्विस लॉन्च की है। कंपनी मार्च 2024 तक पूरे भारत में 5G Plus सर्विस मुहैया कराने का दावा कर रही है। वहीं, अगले साल दिसंबर तक एयरटेल की 5G सर्विस देश के सभी बड़े शहरों में उपलब्ध होगी।

लेना होगा नया सिम?

Jio और Airtel की 5G सर्विस के लिए यूजर्स के पास 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन होना जरूरी है। यूजर्स को नया सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं होगी। इन दोनों कंपनियों के मौजूदा सिम कार्ड 5G को सपोर्ट करते हैं। टेलीकॉम कंपनियां फिलहाल 5G सर्विस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रही हैं। हालांकि, कंपनियां 5G सर्विस को पूरी तरह से रोल आउट करने के बाद इसके नए प्लान की घोषणा कर सकते हैं। 5G नेटवर्क में डेटा काफी तेजी से खपत होता है। केवल स्पीड टेस्ट करने में ही यूजर्स के 300 से 600MB डेटा की खपत हो जाती है।