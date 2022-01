Jio ने अपना JioPhone Next पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया था। उसके बाद से कंपनी की ओर से JioPhone 5G के बारे में कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई थी। हालांकि, अब एक नई रिपोर्ट में इसकी लॉन्चिंग को लेकर खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में न सिर्फ फोन की लॉन्चिंग के बारे में बताया गया है। बल्कि इसमें मिलने वाले सभी स्पेसिफिकेशन की जानकारी भी दी गई है। आइये, JioPhone 5G के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - JioPhone और JioPhone 2 से कितना अलग है JioPhone Next? जानें सभी जियोफोन्स के फीचर्स और कीमत

JioPhone 5G Launch

AndroidCentral की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, JioPhone 5G फोन को इस साल लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Jio को भारतीय बाजार में 5G नेटवर्क लाना अभी बाकी है। कंपनी ने हाल ही में देश के टॉप-टियर शहरों के लिए 5G कवरेज प्लान पूरा किया है। इन 5G सर्विस को जून में एनुअल शेयरहोल्डर मीटिंग में पेश किए जाने की उम्मीद है। उसी समय JioPhone 5G को भी लॉन्च किया जा सकता है।

JioPhone 5G Specification

JioPhone 5G के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जानकारी के अनुसार, इसमें 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसका पिक्सल रेज्लूशन 1600×720 होगा। स्मार्टफोन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा। फोन के बैक साइड में 13MP का प्राइमरी लेंस और 2MP का मेक्रो सेंसर लगा होगा। फोन में सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा।

इसके अलावा डिवाइस में 8nm Qualcomm Snapdragon 480 5G चिपसेट मिलने की उम्मीद की जा रही है। फोन 4GB RAM के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज से लैस होगा। इसमें 5,000mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। 5G कनेक्टिविटी की बात करें तो हैंडसेट में पांच 5G बैंड्स N3, N5, N28, N40 और N78 मिलेंगे। डिवाइस में 2 सिम कार्ड स्लॉट और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में कंपनी की ओर से फोन के बारे में अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद की जा रही है।