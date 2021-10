JioPhone Next के बारे में पिछले कुछ महीनें से बज बना हुआ है। साल की पहली छमाही में आयोजित हुए Reliance AGM में इस फोन की घोषणा की गई थी। सामने आ रही खबरों के मुताबिक, इसे गणेश चतुर्थी के मौके पर लॉन्च किया जाना था, लेकिन चिपसेट की कीमत की वजह से इस फोन की लॉन्चिंग में देरी हुई है। इस सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन को अगले महीने दिवाली के आस-पास लॉन्च किए जाने की संभावना है। फोन की लॉन्चिंग से पहले इसे Google Play Console पर लिस्ट किया गया है, जहां इसके मुख्य फीचर्स सामने आए हैं। Also Read - Reliance Jio का नया प्रीपेड प्लान, हर दिन 12 रुपये खर्च करके मिलेगा 3GB डेटा के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

टिप्स्टर अंकित (TechnoAnkit1) ने अपने ट्विटर हैंडल से फोन के मुख्य फीचर्स के बारे में जानकारी शेयर की है। टिप्स्टर द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, फोन में Qualcomm Snapdragon 215 (QM215) चिपसेट का इस्तेमाल होगा। यह बजट प्रोसेसर Adreno 306 GPU पर काम करता है। फोन में 2GB RAM का सपोर्ट मिलेगा।

JioPhone NEXT Appears on Google Play Console. Also Read - Jio Down क्यो रहा ट्रेंड? DownDetector पर यूजर्स कर रहे शिकायत

(720×1440p) HD+ Display

Qualcomm Snapdragon 215 SoC

2GB RAM

Android 11(Go Edition)

5.5″ Display

2500mAh battery

13MP

8MP Front

2/3+16/32GB

AR Filters,HDR,Night Mode

Automatic Read-Aloud of Text

Language Translation

Google Play Store pic.twitter.com/srKvnd1W5a

