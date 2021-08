JioPhone Next यानी जियो का पहला स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार खत्म होने वाला है। रिलायंस जियो प्रमुख मुकेश अंबानी ने कुछ महीने पहले आयोजित हुए रिलायंस एजीएम में जियो का पहला स्मार्टफोन पेश किया था। AGM 2021 में जियो स्मार्टफोन की इमेज और डिजाइन का खुलासा हुआ था। अब कंपनी ने फोन का नाम और सेल डेट की घोषणा कर दी है। आइए हम आपको JioPhone Next के बारे में बताते हैं। Also Read - BSNL लाया 90 दिनों की वैलिडिटी वाला सस्ता प्रीपेड प्लान, कॉलिंग के साथ डेटा का भी मिलेगा लाभ

JioPhone Next को 10 सितंबर 2021 से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। XDA Developers के एडिटर Mishaal Rahman ने इस फोन के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की लीक रिपोर्ट रिलीज की है। Also Read - Jio पढ़ाई के लिए लाया JioPages Study Mode फीचर, जानिए कैसे करता है काम

JioPhone Next का सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर

रिपोर्ट के मुताबिक JioPhone Next गूगल के Android Go ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड एंड्रॉयड 11 पर रन कर सकता है। एंड्रॉयड गो का ऑपरेटिंग सिस्टम खास तौर पर लो-एंड-डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। इससे पता चलता है कि Jio Phone Next की कीमत भी बजट रेंज में ही होगी। Also Read - Jio यूजर्स के लिए जबरदस्त ऑफर, एक रिचार्ज करने पर दूसरा मिलेगा फ्री

Rahman के ट्वीट के मुताबिक JioPhone Next में Qualcomm QM215 चिपसेट दिया जा सकता है। यह Qualcomm का एक लो-एंड चिपसेट है। यह 64-bit CPU और ISP सपोर्ट के साथ आता है।

स्पेसिफिकेशन्स

रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन में 2GB RAM और 32GB या 64GB स्टोरेज का सपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा इसमें स्टोरेज बढ़ाने के लिए माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी दिए जाने की उम्मीद है।

JioPhone Next में कंपनी 5.5 इंच या 6 इंच की डिस्प्ले दे सकती है। इस डिस्प्ले में एचडी रिजॉल्यूशन होगा। इसके अलावा पिछले हिस्से पर एलईडी फ्लैश के साथ 13MP का एक कैमरा सेंसर और अगले हिस्से पर 8MP का एक फ्रंट कैमरा सेंसर दिया जा सकता है। वहीं इस फोन में 3000 या 4000mAh बैटरी दिए जाने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन की कीमत 3,500 रुपए के आस-पास हो सकती है। हालांकि अभी तक इस फोन की कीमत और लीक स्पेसिफिकेशन्स पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है लेकिन जल्द ही जियो अपने पहले स्मार्टफोन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने वाला है।