KENT RO ने लॉन्च किया ALPS एयर प्यूरीफायर, इन खास टेक्नोलॉजी से है लैस

KENT RO ने UV Disinfection एयर प्यूरीफायर ( ) लॉन्च किया है। ये प्यूरीफायर HEPA टेक्नोलॉजी पर आधारित है। दिल्ली एवं अन्य महानगरों में होने वाले वायु प्रदुषण को देखते हुए कंपनी ने अपने इस प्यूरीफायर को लॉन्च किया है। ये प्यूरीफायर 29,950 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स के माध्यम से खरीदा जा सकता है। आइए, जानते हैं KENT RO के इस UV Disinfection एयरप्यूरीफायर के बारे में।

KENT RO के इस प्यूरीफायर को KENT ALPS- PLUS के नाम से लॉन्च किया गया है। कंपनी के दावों के मुताबिक, ये कोरोनावायरस ( ) और इन्फ्लुएंजा ट्रांसमिशन और एयरबोर्न डिजीजेज को हवा में ही डिसइंफेक्ट कर देता है। KENT ALPS PLUS एयरप्यूरीफायर के फीचर्स की बात करें तो ये 400 मीटर प्रति घंटे की दर से 430 स्कवायर फीट की एरिया को डिसइंफेक्ट कर सकता है।

HEPA प्यूर टेक्नोलॉजी और UV डिसइंफेक्शन फीचर होने की वजह से ये हवा में मौजूद खतरनाक कणों को साफ कर देता है। ये हवा में मौजूद छोटे कणों (PM 2.5) को 99.99 प्रतिशत तक रिमूव कर देता है। साथ ही, ये पॉलेन, एलर्जी, सर्फेस एडहरिंग मोल्ड, फाइन डस्ट आदि को भी साफ कर देता है। ये स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है।

फिल्टरेशन प्रोसेस

इसके फिल्टरेशन प्रोसेस की बात करें तो ये थ्री स्टेज फिल्टरेशन प्रोसेस से लैस है। कंपनी के दावे के मुताबिक, ये एयर प्यूरीफाइंग के हाइएस्ट लेवल को मैच करता है। इसमें यूनिक डिजाइन किया हुआ प्राइम फिल्टर दिया गया है जो फर्स्ट लाइन में बड़े और विजिबल पार्टिकुलेट को रिमूव करता है। इसके बाद इसें एक्टिवेटे कार्बन फिल्टर लगा है जो हवा में मौजूद गंध को हटाता है। HEPA (High Efficiency Particulate Arrestor) टेक्नोलॉजी की मदद से ये हवा में मौजूद जर्म्स, पॉलेन, एलर्जी आदि को रिमूव करता है। इसे कंपनी ने देश के सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध कराया है।