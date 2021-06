KYC verification Fraud: क्या आपको भी आया है मैसेज? जरूर जान लें ये बातें

इंटरनेट पर कई सारे स्कैम चल रहे हैं, जो लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही एक नया स्कैम सामने आया है। स्कैमर्स यूजर्स का पर्सनल डेटा चोरी करने के फिराक में हैं। इसके लिए उन्होंने KYC वेरिफिकेशन (KYC verification) का सहारा लिया है। कई यूजर्स ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि उन्हें अननोन नंबर से KYC इंफॉर्मेंशन वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आए हैं। मैसेज में 48 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। अगर आपको भी ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। Also Read - Amazon Prime Video पर आ गई The Family Man Season 2, कम खर्च करके ऐसे मिलेगा Subscription

इस तरह के फर्जी मैसेज से आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि, कंपनियां यूजर्स को केवाईसी के लिए कॉन्टैक्ट जरूर करती है, लेकिन यह प्रक्रिया आधिकारिक रूप से फॉलो की जाती है। इसके साथ ही KYC verification के लिए अननोन नंबर से मैसेज नहीं आते हैं। बता दें कि फ्रॉड मैसेज के कंटेंट में गलती होती है। वोडाफोन या एयरटेल किसी कंपनी के मैसेज में स्पेलिंग गलत नहीं होती है।

फ्रॉडस्टर जो मैसेज भेज रहे हैं, उनमें number की स्पेलिंग numbar लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त एयरटेल का मैसेज जियो उपभोक्ताओं को आना भी संदिग्ध है। यह सभी संकेत मैसेज के फर्जी होने के लिए काफी हैं। हालांकि, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो इसके झांसे में आने से बच जाएंगे। एयरटेल KYC स्कैम के खिलाफ अपने यूजर्स को मैसेज भेजकर सावधान कर रहा है।

We are here to help. We really appreciate your vigilance in checking this SMS with us. This SMS appears to be a Fraud/Scam SMS. Please do not call such numbers as calling these numbers may harm your account’s safety. For any further assistance, please write back to us – Sahil

— JioCare (@JioCare) June 8, 2021