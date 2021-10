लावा ने मंगलवार, 19 अक्टूबर 2021 को भारत में नए नेकबैंड-स्टाइल इयरबड्स — Lava Probuds N1 — लॉन्च किए हैं। यह इन-इयर ब्लूटूथ इयरफोन डुअल कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है, जिसकी मदद से यह एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। Also Read - Deal of the Day: आज स्मार्टफोन और स्पीकर समेत कई आइटम्स को सस्ते में खरीदें, मिल रहा Discount

Lava Probuds N1 में 10mm डायनामिक ड्राईवर्स हैं। यह डिवाइस स्मार्टफोन पर आने वाली कॉल के लिए वाइब्रेशन अलर्ट भी सपोर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि इसमें 220mAh बैटरी है, जो 30 घंटे का बैकअप दे सकती है। आइए इन इयरबड्स के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Lava Probuds N1 कीमत और सेल

Lava Probuds N1 इयरबड्स की कीमत 1,499 रुपये है। यह दो कलर ऑप्शन — Charcoal Grey और Berry Blue — में मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के केस में लावा इन इयरबड्स के साथ में एक साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रहा है। आप इन्हें Lava e-store और अमेजन की इंडिया वेबसाइट से खरीद सकते हैं।

लावा प्रोबड्स के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Lava Probuds N1 कंपनी के पहले नेकबैंड-स्टाइल वायरलेस इयरफोन हैं। इनमें 10mm डुअल ड्राइवर्स हैं, जो 50–80,000Hz तक की फ्रीक्वेंसी और 32 Ohms तक इम्पीडेंस सपोर्ट करते हैं।

लावा ने इन इयरबड्स की डिजाइन में मेटल और सिलिकॉन का इस्तेमाल किया है। इयरपीस के बैक में मैगनेट लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये इस्तेमाल में न आने पर आपस में चिपक जाते हैं। इयरप्लग्स वाला हिस्सा सिलिकॉन का बना हुआ है। यह डिवाइस पसीने और पानी से बचाव के लिए IPX5 रेटेड है।

Lava Probuds N1 में पावर ऑन-ऑफ करने के लिए एक स्लाइडर बटन दिया गया है। इनका डुअल कनेक्टिविटी फीचर आपको एक साथ दो डिवाइस के साथ इन्हें कनेक्ट करने की आजादी देगा। यह डिवाइस Bluetooth v5 सपोर्ट करता है और इनमें इंकमिंग कॉल के लिए वाइब्रेशन अलर्ट का भी सिस्टम है।

Lava Probuds N1 neckband earphones में 220mAh बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि 20 मिनट के चार्ज में ये इयरबड्स 8 घंटे का प्ले-बैक दे सकते हैं। लावा के मुताबिक, फुल चार्ज करने पर ये इयरबड्स 30 घंटे का प्ले-बैक टाइम और 200 घंटे का स्टैंड-बाय टाइम दे सकते हैं।