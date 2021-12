लावा ने सोमवार, 13 दिसंबर 2021 को भारत में नए नेकबैंड-स्टाइल इयरबड्स — Lava Probuds N2 — लॉन्च किए हैं। Probuds N1 की तरह यह डिवाइस भी डुअल कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है, जिसकी मदद से यह एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। Also Read - Lava AGNI 5G फोन 9 नवंबर होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा 5000mAh बैटरी और 64MP कैमरा

Lava Probuds N2 में 10mm डायनामिक ड्राईवर्स हैं। कंपनी का कहना है कि इसमें 110mAh बैटरी है, जो 20 घंटे का स्टैंडबाई टाइम और 4 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक दे सकता है। आइए इन इयरबड्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Lava Probuds N1: लावा ने पेश किए नेकबैंड स्टाइल इयरबड्स, 30 घंटे मिलेगा बैटरी बैकअप

Lava Probuds N2 कीमत और सेल

Lava Probuds N2 इयरबड्स की कीमत 1,199 रुपये है। यह दो कलर ऑप्शन — Black और Teal — में मौजूद है। आप इन्हें Lava e-store समेत देश में मौजूद ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से खरीद सकते हैं। Also Read - Deal of the Day: आज स्मार्टफोन और स्पीकर समेत कई आइटम्स को सस्ते में खरीदें, मिल रहा Discount

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Lava Probuds N2 में 10mm डायनामिक ड्राइवर्स हैं। यह डिवाइस पसीने और पानी से बचाव के लिए IPX4 रेटेड है। कंपनी ने इसकी डिजाइन में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इस डिवाइस का वजन केवल 25 ग्राम है।

Lava Probuds N2 का डुअल कनेक्टिविटी फीचर आपको एक साथ दो डिवाइस के साथ इन्हें कनेक्ट करने की आजादी देता है। यह डिवाइस Bluetooth v5 सपोर्ट करता है। इसमें 110mAh बैटरी है, जो 20 घंटे का स्टैंडबाई टाइम और 4 घंटे का प्लेबैक टाइम देने का दावा करता है। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस बस 20 मिनट में फुल चार्ज हो सकता है।

लावा ने इससे पहले अक्टूबर में अपना पहला नेकबैंड-स्टाइल ऑडियो प्रोडक्ट Probuds N1 लॉन्च किया था। इसकी कीमत 1,499 रुपये है और यह नए डिवाइस से बेहतर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ आता है। इस पुराने डिवाइस में IPX5 रेटिंग है और यह 220mAh बैटरी के साथ आता है।