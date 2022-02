लेनोवो ने की ThinkPad P1 और P72 लैपटॉप की घोषणा

लेनोवो ने मंगलवार को अपने दो नए लैपटॉप की घोषणा की है। कंपनी ने ThinkPad सीरीज के लैपटॉप की घोषणा की है। ये लैपटॉप P1 व P72 हैं। ये दोनों लैपटॉप एक ही सीरीज के हैं लेकिन इनके डिजाइन और फंक्शनैलिटी में अंतर है। ThinkPad P1 लैपटॉप इस सीरीज का सबसे पतला लैपटॉप है। जबकि P72 लैपटॉप की बैटरी काफी शक्तिशाली है। ये दोनों ही लैपटॉप जल्द ही अमेरिकी मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं। Also Read - Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale: 8GB RAM, 1TB हार्ड डिस्क वाले सबसे सस्ते Laptop, जानें ऑफर

अमेरिकी मार्केट में इन दोनों लैपटॉप P1 व P72 की कीमत $1,949 व $1,799 डॉलर होगी। ThinkPad P1 लैपटॉप में 8वीं जनरेशन इंटेल Core i7 or Xeon प्रोसेसर दिया जाएगा। इसका सीपीयू NVIDIA Quadro P1000 or P2000 प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड से टैग्ड होगा।

यह लैपटॉप 64 जीबी रैम व 4 टीबी एसएसडी स्टोरेज से लैस होगा। P1 लैपटॉप में 15.6 इंच की 4K टचस्क्रीन डिस्प्ले होगी। इसका लो-एंड वेरिएंट फुल एचडी स्क्रीन के साथ उपलब्ध होगा। इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ 13 घंटे की होगी। ThinkPad P72 लैपटॉप 17.3 इंच के 4K UHD स्क्रीन के साथ आएगा। इसमें भी 8वीं जनरेशन की Intel की चिप दी जाएगी।

P72 में P1 के मुकाबले ज्यादा पावरफुल NVIDIA Quadro ग्राफिक्स कार्ड दिए जाएंगे। यह 6TB एसएसडी स्टोरेज और 128 जीबी मैमोरी के साथ आएगा। इसकी बैटरी लाइफ 18 घंटे की होगी।