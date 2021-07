Lenovo ने भारत में एक नया टैबलेट Lenovo Tab P11 लॉन्च कर दिया है। इस टैबलेट को कम्पनी ने इसी साल ग्लोबल मार्केट में पेश किया था और भारत में इसे जल्द ही उतारने की बात कहीं थी। Lenovo Tab P11 में 11-इंच की IPS LCD डिस्प्ले है और यह Snapdragon 662 प्रोसेसर से लैस है। यही चिप Samsung Galaxy Tab A7 (2020) में भी मौजूद है। लिनोवो का यह टैबलेट कीबोर्ड और स्टाइलस भी सपोर्ट करता है। आइए इसकी कीमत और फीचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। Also Read - Deal of the Day 21 July: Amazon और Flipkart पर मिल रहे कई शानदार ऑफर्स का जल्द उठाएं लाभ

Lenovo Tab P11 कीमत, सेल डेट

Lenovo Tab P11 की कीमत 24,999 रुपये है। यह टैबलेट 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और यह केवल White कलर मॉडल में बिकेगा। इसकी सेल अमेजन इंडिया वेबसाइट पर 5 अगस्त से शुरू होगी। कम्पनी ने अभी Lenovo Tab P11 के keyboard और Lenovo Precision Pen 2 stylus की कीमत नहीं अनाउंस की है।

Lenovo Tab P11 स्पेसिफिकेशन और फीचर

Lenovo Tab P11 में एक 11-इंच की IPS LCD डिस्प्ले है जो 1200 x 2000 पिक्सल रेजलुशन और 212 PPI पिक्सल डेंसिटी सपोर्ट करता है। इस टैबलेट का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 81.8% है। जैसा कि पहले जिक्र किया था, यह टैबलेट Qualcomm के octa-core Snapdragon 662 प्रोसेसर से लैस है। यह 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट की मदद से बढ़ाया जा सकता है।

Lenovo Tab P11 की बैक पर एक सिंगल 13MP का कैमरा है। सामने एक 8MP का सेल्फी कैमरा भी है। इस टैबलेट में 7700mAh की बैटरी है। कम्पनी का दावा है कि यह 12 घंटे का वीडियो प्ले बैक टाइम देता है। Lenovo Tab P11 Android 10 पर चलता है। यह टैबलेट LTE सपोर्ट के साथ आता है। इसमें Wi-Fi /b/g/n/ac, Bluetooth v5.1 और GPS का भी फंक्शन है। टैबलेट में 3.5mm ऑडियो जैक है।