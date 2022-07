Lenovo Tab P11 Plus को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी का मिड-रेंज एंड्रॉइड टैबलेट है, जो कि कंपनी की P11 सीरीज का हिस्सा है। इस सीरीज में पहले Lenovo Tab P11 और Lenovo Tab P11 Pro जैसे टैब्स लॉन्च हो चुके हैं। लेनोवो टैब पी 11 प्लस की बात करें, तो इसे ग्लोबल मार्केट में पिछले साल लॉन्च किया गया था। Also Read - Top-5 Laptops under 40,000: Acer से लेकर Asus तक 40 हजार रुपये तक के बेस्ट लैपटॉप

Lenovo Tab P11 Plus India price, availability

कीमत की बात करें, तो Lenovo Tab P11 Plus को आप 25,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह दाम टैब के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। यह टैब खरीद के लिए Amazon वेबसाइट पर उपलब्ध है। कलर ऑप्शन की बात करें, तो इसमें आपको Slate Grey ऑप्शन ही मिलेगा।

Lenovo Tab P11 Plus Specifications

-11 इंच का 2K+(2000×1200 पिक्सल) IPS LCD डिस्प्ले

-MediaTek Helio G90T प्रोसेसर

-6GB RAM

-128GB स्टोरेज

-7,700mAh की बैटरी

-13MP कैमरा

खूबियों की बात करें, तो लेनोवो टैब पी11 प्लस में 11 इंच का 2K+(2000×1200 पिक्सल) IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले की अधिकतम ब्राइटनेस 400 nits है। इसके अलावा, यह MediaTek Helio G90T प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाया जा सकता है।

टैब की बैटरी और डिजाइन

इस टैब में 7,700mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 15 घंटे तक की यूसेज प्रोवाइड करती है। टैब के बैक में आपको डुअल-टोन मैटल बॉडी मिलती है। टैब में क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं, जिसके साथ Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है।

कैमरा फीचर्स

कैमरा सेक्शन की बात करें, तो टैब में फोटो लेने के लिए 13MP का ऑटो-फोकस रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने इसमें फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी भी दी है, जो केवल आप फेस के जरिए टैब को अनलॉक करेगी। टैब का डायमेंशन 25.8 x 0.8 x 16.3 cm और भार 490 ग्राम है।