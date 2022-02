Lenovo Tab4 सीरीज को जल्द मिलेगा एंड्रॉइड 8.1 Oreo अपडेट

Lenovo ने एंड्रॉइड-पावर्ड Tab4 सीरीज को पिछले साल एंड्राइड 7.1 Nougat के साथ पेश किया था। वहीं, अब कंपनी ने इस बात को लेकर पुष्टी की है कि इस सीरीज को नवंबर 2018 में एंड्रॉइड 8.1 Oreo अपडेट दिया जाएगा। Also Read - Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale: 8GB RAM, 1TB हार्ड डिस्क वाले सबसे सस्ते Laptop, जानें ऑफर

कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज पर कहा है कि Lenovo Tab4 टैबलेट सीरीज में Lenovo Tab4 8, Lenovo Tab4 8 Plus और Lenovo Tab4 10 को एंड्रॉइड 8.1 Oreo इस साल के अंत तक मिलेगा। लॉन्च होने के बाद यह पहला OS अपग्रेड होगा।

Lenovo Tab 4 8 और Tab 4 10 एक स्लीक केसिंग डिजाइन के साथ आता है। दोनों टैबलेट Dolby Atmos ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं जो कि ऑडियो एक्सपीरियंस हेडफोन और बिल्ट-इन स्पीकर के साथ हैं। Tab 4 8 में 8-इंच HD डिस्प्ले दिया गया है। वहीं, टैब 4 10 में 10-इंच HD डिस्प्ले है। इसके साथ ही यह दोनों डिवाइस Quad-Core स्नैपड्रैगन चिपसेट और 2जीबी रैम के साथ आते हैं।

दूसरी ओर Tab 4 8 Plus और Tab 4 10 Plus में बैक और फ्रंट पर ग्लास डिजाइन दिया गया है। दोनों में 7.15mm और 8.4mm थिकनेस दी गई है। Tab 4 8 Plus और Tab 4 10 Plus में 64-bit Octa-Core 2.0GHz प्रोसेसर, 4जीबी रैम और 32जीबी स्टोरेज है। इसके साथ ही यूजर्स को यूएसबी टाइप-सी, फिंगरप्रिंट क्विक-लॉगइन, क्विक चार्ज 3.0 और फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा।