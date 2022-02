Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 और ThinkBook 13s Gen 4 i लैपटॉप आज यानी 28 फरवरी को लॉन्च हो गए हैं। इन्हें Mobile World Congress (MWC) 2022 में पेश किया गया है। कंपनी ने इन नए लैपटॉप में एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है और ये इंटेल आइरिस एक्सई ग्राफिक्स से लैस हैं। डिवाइस में 14 इंच तक का डिस्प्ले मिल रहा है। इन दोनों लैपटॉप की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - MWC 2022: Lenovo IdeaPad Flex 5, IdeaPad Flex 5i और IdeaPad Duet 5i कनवर्टेबल लैपटॉप लॉन्च, जानें कीमत

Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 and ThinkBook 13s Gen 4 i Price

Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 लैपटॉप को EUR 899 (लगभग 76,000 रुपये) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। यह 2 कलर ऑप्शन Mineral Grey और Abyss Blue में आता है। ThinkBook 13s Gen 4 i की शुरुआती कीमत EUR 749 (लगभग 63,300 रुपये) और यह Cloud Grey और Arctic Grey कलर में आया है। ये जून से चुनिंदा बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कंपनी ने अभी इनकी भारत में कीमत और लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

ThinkBook 14s Yoga Gen 2 Specification

लेनोवो ThinkBook 14s Yoga Gen 2 में 14 इंच का Full-HD IPS 2 डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 2880×1620 है। यह Dolby Vision सपोर्ट के साथ आया है। डिस्प्ले Corning Gorilla Glass प्रोटेक्शन से लैस है। ThinkBook 14s Yoga Gen 2 डिवाइस Windows 11 Pro को सपोर्ट करता है। इसमें Dolby Audio के साथ स्पीकर सिस्टम दिया गयाहै। लैपटॉप 12th Gen Intel Core i7 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 40GB तक RAM दिया गया है। सुरक्षा के लिए लैपटॉप में पावर बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

इसमें full-HD कैमरा मिल रहा है। कनेक्टिविटी के लिए लैपटॉप में Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.1, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और 3.5mm का हेडफोन जैक लगा है। लैपटॉप Smart Pen को सपोर्ट करता है। इसमें 60Whr की बैटरी दी गई है। इसका साइज 320x216x16.9mm और वजन 1.5 किलोग्राम है।

Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 i में क्या हैं खूबियां?

अब अगर Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 i के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 13.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 2560×1440, पीक ब्राइटनेस 400 nits है। इसमें 12th Gen Intel Core i7 तक प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा 32GB तक LPDDR5 RAM और 1TB तक स्टोरेज से लैस है। इसमें भी फुल HD कैमरा ऑप्शन दिया गया है।

इसके अलावा लैपटॉप में कंपनी का मैच-ऑन-चिप फिंगरप्रिंट रीडर लगा है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI 2.0 पोर्ट और USB Type-C पोर्ट दिया गया है। साथ ही यह Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.1 और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है। Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 i में 56Whr की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह 11 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑफर करती है। इसका साइज 297x211x14.9mm और वजन 1.25 किलोग्राम है।