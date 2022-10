Lenovo ने अपना नया किफायती एंड्रॉइड टैबलेट ग्लोबली लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Xiaoxin Pad Plus 2023 है। यह पिछले साल पेश हुए Xiaoxin Pad Plus का अपग्रेडेड मॉडल है। स्पेसिपिकेशन पर नजर डालें तो टैब में 11.5 इंच की स्क्रीन के साथ 7,700mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा टैबलेट में LED फ्लैश लाइट के साथ 13MP का कैमरा मिलता है। Also Read - Lenovo M10 Plus (3rd gen) टैब 7500mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

टैबलेट में मिलते हैं ये फीचर्स

11.5 इंच का LCD डिस्प्ले

13MP का कैमरा

MediaTek Helio G99 प्रोसेसर

7,700mAh की बैटरी

20W वायर चार्जिंग

6GB RAM

Xiaoxin Pad Plus 2023 टैब डुअल-टोन कलर फिनिश के साथ आता है। इसका वजन 520 किलोग्राम और मोटाई 7.4mm है। इसके टॉप में पावर-बटन दिया गया है, जबकि राइट साइड में वॉल्यूम बटन मिलते हैं। इसके अलावा टैब में 8MP का फ्रंट और बैक में 13MP का कैमरा मौजूद है।

डुअल माइक और क्वाड स्पीकर से है लैस

लेनोवो ने टैबलेट में दो माइक्रोफोन और चार स्पीकर दिए हैं, जो Dolby Atmos सपोर्ट करते हैं। साथ ही, इसमें कनेक्टिविटी के लिए WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और की-बोर्ड के लिए मैग्नेटिक पोगो पिन मिलती है।

अब स्क्रीन की बात करें तो नए टैबलेट में 11.5 इंच का डिस्प्ले है। इसकी पीक ब्राइटनेस 400 nits और रेजलूशन 2000 x 1200 पिक्सल है। इसके साथ stylus भी दिया गया है।

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए टैब में MediaTek Helio G99 चिपसेट, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं, Xiaoxin टैब ZUI 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

Xiaoxin Pad Plus 2023 की बैटरी

इस टैबलेट में 7,700mAh की बैटरी लगी है। इसे 20W वायर चार्जिंग तकनीक से चार्ज किया जा सकता है।

कितनी है कीमत

Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 टैबलेट के 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,799 चीनी युआन (करीब 20,386 रुपये) है। फिलहाल, टैब की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। उम्मीद है कि शाओनिन टैब को भारतीय बाजार में दिसंबर के अंत या अगले साल की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।