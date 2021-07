Lenovo ने भारत में लॉन्च किए दो नए लैपटॉप्स, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Lenovo Yoga Duet 7i और Lenovo IdeaPad Duet 3 लैपटॉप भारतीय बाजार में लॉन्च हो गए हैं। ये दोनों डिवाइसेस 12 जुलाई से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ये दोनों लैपटॉप्स रिमोट वर्किंग, ऑनलाइन लर्निंग और वर्चुअल सोशल गेदरिंग के लिए काफी अच्छे हैं। Also Read - Deal Of the Day: Amazon और Flipkart पर धांसू ऑफर, बचा सकते हैं 50 हजार रुपये

2-in-1 Lenovo Yoga Duet 7i और IdeaPad Duet 3 डिवाइसेस में लोगों को कीबोर्ड लगाने के बाद Tablet मोड (किकस्टैंड के साथ या किकस्टैंड के बिना) और ट्रेडिशनल मोड के बीच एक विकल्प को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आइए, इनकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स जानें।

Lenovo के नए लैपटॉप की कितनी है कीमत?

नए Lenovo Yoga Duet 7i को भारत में 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं, Lenovo IdeaPad Duet 3 भारतीय बाजार में 29,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इनकी सेल 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। इन्हें कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या Amazon से खरीदा जा सकेगा। Yoga Duet 7i लैपटॉप Slate Grey Case कलर और IdeaPad Duet 3 डिवाइस Graphite Grey Case कलर में आता है।

Lenovo Yoga Duet 7i Specifications

कंपनी का यह लैपटॉप Windows 10 OS पर चलता है। इसमें 2,160×1,350 पिक्सल वाला 13 इंच का IPS टचस्क्रीन दी गई है। यह 450nits ब्राइटनेस और Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसमें Intel का 11वीं जेनरेशन का Octa Core i5 CPU और Intel Iris Ze ग्राफिक्स दिए गए हैं। यह लैपटॉप 16GB तक RAM और 1TB तक PCIe SSD के साथ पेश किया गया है।

इसमें पीछे की तरफ और फ्रंट में 5-5MP के कैमरे लगे हैं। इसकी बैटरी 10.8 घंटे तक चल सकती है। यह Dolby Vision, Dolby Audio और Dolby Atmos को सपोर्ट करता है। इस लैपटॉप के साथ Lenovo e-colour Pen आता है। इसमें HD Audio chip और दो 1W स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा डिवाइस तीन USB Type-C पोर्ट्स, SD कार्ड रीडर और हैडफोन जैक से लैस है। इसका वजन 1.16 किलोग्राम है। यह कंपनी के वॉयस असिसटेंट, Bluetooth v5 और Wi-Fi 6 को सपोर्ट करता है।

Lenovo IdeaPad Duet 3i Specifications

Lenovo IdeaPad Duet 3i में 1,920×1,080 पिक्सल वाला 10.23 इंच का IPS डिस्प्ले दिया गया है। यह Windows 10 OS पर चलता है और Intel Celeron N4020 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4GB RAM और 128GB eMMC स्टोरेज मिलता है। इस डिवाइस में भी पीछे 5MP का कैमरा और आगे 2MP का कैमरा लगाया गया है। यह Lenovo Digital Pen, HD ऑडियो चिप, दो 1W स्टीरियो स्पीकर और Dolby Audio को सपोर्ट करता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth v5 दिया गया है। इसका वजन केवल 0.86 किलोग्राम है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 7 घंटे तक चल सकती है।