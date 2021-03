Lenovo Yoga Slim 7i Carbon लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon लैपटॉप भारत में लॉन्च हो गया है। यह लैपटॉप भारत में लेटेस्ट 11th-Gen Intel Tiger Lake CPU के साथ पेश किया गया है। इस लैपटॉप को कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया, हॉन्ग-कॉन्ग, सिंगापुर में लॉन्च हो चुका है। Lenovo Yoga Slim 7i Carbon लैपटॉप 13-इंच QHD डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। Also Read - Amazon, Flipkart और Paytm Mall पर चल रही है Holi Sale, स्मार्टफोन खरीदने पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon कीमत

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon लैपटॉप को 1,19,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। यह लैपटॉप Moon White कलर में पेश किया गया है। लेनोवो का यह लैपटॉप Lenovo.com और कंपनी के एक्सक्लूसिव स्टोर पर 25 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

लेनोवो ने Yoga Slim 7i Carbon लैपटॉप को पिछले साल अक्टूबर में हॉन्गकॉन्ग और सिंगापुर में लॉन्च किया था। इसके बाद कंपनी ने इस लैपटॉप को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाइलैंड और वियतनाम में लॉन्च किया था।

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon लैपटॉप Windows 10 Home पर रन करता है। इस लैपटॉप में 13.3-इंच की QHD (2,560×1,600 pixels) डिस्प्ले दी गई है। Yoga Slim 7i Carbon लैपटॉप 11th-Generation Intel Core i7-1165G7 के साथ Intel Iris Xe ग्राफिक्स पर रन करता है। इस लैपटॉप में 16GB LPDDR4x RAM और 1TB की PCIe M.2 स्टोरेज मिलती है।

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon में Intel 2×2 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, दो USB Type-C Thunderbolt 4 पोर्ट, USB Type-C 3.0 Gen 1 पोर्ट, और ऑडियो जैक दिया गया है। इस लैपटॉप में दो 2W Harman Kardon स्पीकर दिए गए हैं जो Dolby Atmos को सपोर्ट करते हैं। इस लैपटॉप में दो डिजिटल माइक भी दिए गए हैं।



लेनोवो के इस लैपटॉप में 1080p वीडियो प्लेबैक सपोर्ट दिया गया है। इस लैपटॉप की बैटरी 15 घंटे तक का बैकअप मिलता है। इस लैपटॉप में वॉइस कंट्रोल के लिए Cortana और Alexa का सपोर्ट दिया गया है।