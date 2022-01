LG ने नए साल आते ही कुछ नए OLED TVs का ऐलान किया है। एलजी के नए टीवी में नई स्क्रीन साइज, ब्राइटनेस फीचर, नए सॉफ्टवेयर समेत बहुत सारे खास फीचर्स दिए जाएंगे। आइए हम एलजी के नए टीवी और उनके फीचर्स के बारे में बताते हैं। Also Read - Infinix का पहला 5G Smartphone जनवरी में होगा लॉन्च, 55 इंच के स्मार्ट टीवी की भी है प्लानिंग

LG ने अपने A9 processor की पांचवी जेनरेशन पर कहा कि 2022 में आने वाले टीवी पहले से बढ़िया 4K अपस्केलिंग, बेहतर टोन मैपिंग और एक शानदार डेप्थ ऑफ फिल्ड फीचर्स के साथ आएंगे।

एलजी के नए इनोवेशन्स

LG ने कुछ दिन पहले ही OLED EX टेक्नोलॉजी का ऐलान किया था, जिसे CES 2022 के दौरान लॉन्च किया जाना तय किया गया है। इसके अलावा एलजी ने ऐलान किया है कि वो सीईएस 2022 के दौरान अपने "Display Your Universe" थीम के तहत टीवी इंडस्ट्री में लेटेस्ट डिस्प्ले इनोवेशन की पेशकेश करेगा।

OLED EX Display

LG ने OLED EX के बारे में बताया था कि यह किसी भी टीवी के सााधारा ओलेड डिस्प्ले से 30% ज्यादा ब्राइटनेस प्रदान करेगा। OLED EX टीवी पर दिखने वाले पिक्चर एक्योरेसी को भी बढ़ाती है। नए LG TVs के बेजल्स भी काफी छोटे होंगे। पहले के मुकाबले बेजल्स को 6mm से 4mm कम किया जा सकता है। कंपनी ने दावा किया है कि वो अपने सभी OLED पैनल्स में OLED EX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है। इसकी शुरुआत कंपनी 2022 के दूसरी तिमाही से कर सकते हैं।

Transparent OLED Display

एलजी इसके अलावा CES 2022 के दौरान ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले डिस्प्ले को भी लॉन्च करने वाला है। ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले का मतलब है कि उसमें दर्शक आर-पार की चीजे भी देख पाएंगे, जैसे कि किसी आम ग्लास में देखा जा सकता है। कंपनी ने कहा कि इस ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले की पिक्चर क्वालिटी भी काफी शानदार होगी और यूजर्स को इसमें एक शानदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है।

Virtual Ride

इन सभी नए इनोवेशन्स के अलावा भी कंपनी का एक और नया इनोवेश है, जिसका नाम ‘Virtual Ride’ होगा। यह एक इंडोर साइकिल होगी, जिसके जरिए आप घर बैठे साइकिल के वर्चुअल राइड का मजा ले पाएंगे।