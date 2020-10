LG Velvet स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, ये होगी कीमत और स्पेसिफिकेशंस

LG Velvet स्मार्टफोन जल्द ही भारत में किया जा सकता है। एलजी के इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को रिटेलर Supreme Mobiles ने टीज किया है। LG Velvet स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को टीज करते हुए सुप्रीम मोबाइल्स ने कीमत और प्री-बुकिंग डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। Also Read - LG W31 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, Google Play Console पर आया नजर

LG ने फिलहाल LG Velvet स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। एलजी ने इस स्मार्टफोन इस साल जून महीने में लॉन्च किया था। एलजी का यह स्मार्टफोन Snapdragon 765G SoC और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है। LG Velvet स्मार्टफोन में कंपनी ने 4,300mAh की बैटरी दी है।

रिटेलर सुप्रीम मोबाइल्स ने LG Velvet स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को ट्वीट किया है। इसके साथ ही सुप्रीम मोबाइल्स ने अपनी वेबसाइट पर इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च का बैनर लगाया है। ट्वीट में LG Velvet स्मार्टफोन के प्री-ऑर्डर और कीमत की जानकारी शेयर की है।

So @SupremeMobiles has already listed the LG Velvet for pre-orders.

Falls in line with my previous leak.#LG #LGVelvet @LGIndia pic.twitter.com/udM6HaWIYv

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 12, 2020