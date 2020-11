Apple M1 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुए MacBook Pro, MacBook Air और Mac Mini, जानें कीमत और खूबियां

ने अपने पॉपुलर लैपटॉप 13-inch, , और Mini कंप्यूटर के नए वर्जन के इन-हाउस प्रोसेसर Apple M1 के साथ लॉन्च कर दिया है। Apple पिछले 15 सालों से Intel के प्रोसेसर यूज कर रहा है। इस साल के शुरुआत में कंपनी ने ऐलान किया था कि वह इन-हाउस प्रोसेसर पर काम कर रहा है। Also Read - Apple 'One More Thing' Event आज : ऐप्पल का इवेंट यहां देखें लाइव, ये डिवाइस हो सकती हैं लॉन्च

Apple M1 प्रोसेसर

कंपनी ने अपने पहले जेनेरेशन Apple Silicon प्रोसेसर को Apple M1 नाम दिया है, जिसमें 8 कोर हैं। इसके साथ ही इसमें कस्टम इंटग्रेटेड , इमेज सिग्नल प्रोसेसर, सिक्योर एन्क्लेव और न्य़ूरल इंजन भी दिए गए हैं। Apple M1 को नए यूनिफाइड आर्कटेक्चर के साथ डिजाइन किया गया है जो कि पावर इफिसिएंसी को इंप्रूव करता है। यह प्रोसेसर 5nm प्रोसेस पर बना है। Also Read - Apple Event: 10 नवंबर को कुछ नया लॉन्च करेगी एप्पल, भेजा one more thing का इनवाइट

New MacBook Pro 13-inch, MacBook Air, Mac Mini Prices in

नए के 256GB वेरिएंट को 1,22,900 रुपये की कीमत और 512GB वेरिएंट को 1,42,900 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इसे सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर वेरिएंट में पेश किया गया है। MacBook Air के Apple M1 SoC वाले लैपटॉप के 256GB वेरिएंट की कीमत 92,900 रुपये और 512GB मॉडल की कीमत 1,17,900 रुपये है। MacBook Air को सिल्वर, स्पेस ग्रे औ गोल्ड कलर में पेश किया है। Mac Mini के 256GB वर्जन को 64,900 रुपये और 512GB वर्जन को 84,900 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। Also Read - Xiaomi ने Apple को पिछाड़ा, बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड

New MacBook Air with Apple M1

ऐप्पल का कहना है कि MacBook Air दुनिया का बेस्ट सेलिंग 13-इंच नोटबुक है। नए मैकबुक एयर को लेकर कंपनी का कहना है कि यह पहले मैकबुक के मुकाबले 3.5X फास्ट परफॉर्मेंस, 5X फास्ट ग्राफिक्स और 9X फास्ट मशीन लर्निंग के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि नया MacBook Air पिछले साल के बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप से 98 प्रतिशत फास्ट हैं। नया MacBook Air को बिना फैन के पेश किया गया है। इसके साथ ही कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह 15 घंटे वायरलेस नेट सर्फिंग, 18 घंटे वीडियो प्लेबैक ऑफर करता है।

New MacBook Air 13-inch With Apple M1

नए 13-inch MacBook Pro को लेकर कंपनी का कहना है कि यह 2.8X फास्ट सीपीयू परफॉर्मेंस, 5X फास्टर ग्राफिक्स और 11X फास्टर मशीन लर्निंग के साथ आता है। इसके बैटरी लाइफ की बात करें तो सिंगल चार्ज में 17 घंटे वायरलेस इंटरनेट सर्फिंग, 20 घंटे वीडियो प्लेबैक ऑफर करता है। Apple का कहना है कि इसमें उन्होंने वीडियो कॉलिंग के लिए स्टूडियो क्वालिटी का माइक दिया है।

Mac Mini powered With Apple M1

नए Mac Mini कंप्यूटर को लेकर ऐप्पल का कहना है कि इसकी सीपीयू परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले 3X फास्ट है। इसके साथ ही पिछले वर्जन के मुकाबले ग्राफिकस 6X और मशीन लर्निंग 15X फास्ट है।