मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग के फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या अचानक से घट गई है। मौजूदा वक्त पर जकरबर्ग के फॉलोअर्स बस 9,997 नजर आ रहे हैं। जकरबर्ग के आधिकारिक पेज के अबाउट सेक्शन में जाकर इस संख्या को देखा जा सकता है। इनके साथ-साथ कई अन्य फेसबुक यूजर्स ने भी अपने फॉलोअर्स अचानक से कम हो जाने की शिकायत की है। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Facebook अकाउंट 'हाइजैक' कर रहे ये ऐप और गेम, तुरंत कर दें फोन से डिलीट

जैसा कि हमने पहले बताया, मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग के फॉलोअर्स की संख्या अचनकर से घटकर 9,997 पहुंच गई है। इसी तरह का वकिया कई अन्य यूजर्स के साथ भी पेश आया है। लोगों ने इसकी शिकायत अपने-अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए की है। Also Read - Facebook का हिंदी में भी कर सकते हैं यूज, जानें कैसे

@facebook @Meta @MetaNewsroom Post about the sudden decrease in followers on Facebook were seen from many friends. Is this a technical glitch or something else??

I don’t know what @facebook is up to 😡😡

I have gone from 170,000+ followers, to fewer than 10k. Checked a couple of other allies with big followings and same for them. Right before the election when we really need to reach and mobilize folks, Facebook has artificially muted us!

— Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) October 12, 2022