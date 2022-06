Ministry for Electronics and Information Technology (MeitY) ने 1 जून को IT Rules 2021 के लिए नया अमेंडमेंट ड्राफ्ट पब्लिक सुझाव के लिए अपलोड किया था, जिसे हटा लिया गया। इस ड्राफ्ट में लोगों से 22 जून तक राय लेनी थी। अमेंडमेंट ड्राफ्ट पब्लिश करने के कुछ घंटो के बाद ही मंत्रालय ने इसे हटाने का फैसला किया और बताया कि इसमें कुछ और प्वाइंट्स जोड़कर दोबारा पब्लिक से सुझाव के लिए अपलोड किया जाएगा। Also Read - Meta ने भारत में Facebook और Instagram से हटाए 2.7 करोड़ से ज्यादा Bad कंटेंट

नए अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट में नया ग्रीवांस अपीलेट कमिटी (Grievance Appellate Committee) यानी GAC गठित करने की बात कही गई थी, जो ग्रीवांस ऑफिसर द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ यूजर्स को अपील करने की सहूलियत देता। यह कमिटी नागरिकों के ‘संवैधानिक’ अधिकारों का सम्मान करने के लिए बिचौलियों की आवश्यकताओं और उनकी नीतियों के साथ उपयोगकर्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए काम करती। Also Read - सरकार का बड़ा ऐक्शन: फेक न्यूज फैलाने वाले 22 यूट्यूब चैनल ब्लॉक, देश की सुरक्षा को था खतरा

नए ड्राफ्ट में ग्रीवांस ऑफिसर (GO) को यूजर द्वारा मिले किसी भी शिकायत को 24 घंटे में स्वीकारने का प्रावधान था। इनमें मुख्य तौर से यूजर अकाउंट सस्पेंशन, रीमूव और ब्लॉकिंग या फिर किसी भी अश्लील कंटेंट या लिंक, कॉपीराइट के उल्लंघन या हानिकारक कंटेंट शामिल हैं। Also Read - 24 पर्सेंट बच्चे सोने से पहले यूज करते हैं स्मार्टफोन, 37 प्रतिशत में एकाग्रता की कमी: सरकार

नए अमेंडमेंट्स में यह भी प्रपोज किया गया था कि यूजर को अकाउंट या कंटेंट रीमूव होने के 72 घंटे के बाद इंटरमीडियरीज को इसका निपटारा करना होगा। IT Rules 2021 में यह समय-सीमा शिकायत मिलने के 24 घंटे से लेकर 15 दिनों तक थी।

IT Rules 2021 के नए अमेंडमेंट्स में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर (RGO) द्वारा यूजर के अकाउंट या कंटेंट के खिलाफ लिए गए एक्शन के विरोज में अपील करने का मौका होना चाहिए। इसके लिए एक या एक से अधिक कमिटी गठित करने का प्रावधान था।

अमेंडमेंट्स में ग्रीवांस ऑफिसर के लिए क्लाउज (a) और क्लाउज (b) में एक यूजर द्वारा ऊपर अपील करने के लिए ग्रीवांस अपीलेट कमिटी (GAC) गठित करने का प्रावधान था। GAC यूजर द्वारा किए गए अपील के 30 दिनों के अंदर अपना फैसला सुनाती।

Safe harbor protection made contingent on determinations by a, “Grievance Appellate Committee” appointed by the Central Government. Created without statutory support and reporting to a Union Ministry. Zero independence. Censorship & hate speech will balloon at the same time. 2/2 pic.twitter.com/ovlQQT4j9L

