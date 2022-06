Ministry for Electronics and Information Technology (MeitY) ने एक बार फिर से IT Rules 2021 का नया ड्राफ्ट रिलीज किया है। इस ड्राफ्ट को पहले 1 जून को पब्लिश किया गया था, जिसे मंत्रालय ने कुछ घंटों के बाद हटा लिया था और कहा था कि इसमें कुछ और प्वाइंट्स जोड़े जाएंगे। अब मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर से इसे रिलीज किया है। Also Read - MeitY ने IT Rules 2021 के अमेंडमेंट्स को अपलोड करने के बाद हटाया, जानें क्या थे नए बदलाव

मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर लोगों से राय मांगी है। आम नागरिक यानी यूजर्स IT Rules 2021 में किए जा रहे इस बदलाव पर 30 दिनों तक अपना सुझाव दे सकते हैं। फॉर्मल पब्लिक कंसल्टेशन के बाद इसे लागू किया जाएगा। Also Read - Meta ने भारत में Facebook और Instagram से हटाए 2.7 करोड़ से ज्यादा Bad कंटेंट

यूजर्स के पास डिस्प्यूट ऊपर रिपोर्ट करने का मौका

नए ड्राफ्ट को रिलीज करते हुए मंत्रालय ने कहा, “IT Rules 2021 में यूजर्स और सोशल मीडिया कंपनी के बीच के ग्रीवांस यानी शिकायत पर सुनवाई के लिए मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया कंपनियों के ग्रीवांस ऑफिसर द्वारा दिए गए जबाब से यूजर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे केस में एक अपीलेट फोरम डेवलप करने का प्रपोजल नए ड्राफ्ट में दिया गया है, ताकि यूजर अपने राइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और ग्रीवांस ऑफिसर से असंतुष्ट होने पर ऊपर अपील कर सके।” Also Read - पिछले 5 साल में सरकार के 600 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट हुए हैक

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “IT Rules 2021 के इस नए ड्राफ्ट का मुख्य उदेश्य Digital Nagriks First (डिजिटल नागरिक फर्स्ट) रखा गया है। इसका मतलब है डिजिटल मीडिया यूजर अपनी शिकायतों (ग्रीवांस) का निपटारा नहीं होने पर या असंतुष्ट होने पर ऊपर अपील कर सकेंगे। हालांकि, इसका प्रभाव भारतीय स्टार्टअप्स पर नहीं पड़ेगा।

यूजर को मिलेगा अतिरिक्त ग्रीवांस रिड्रेसल विंडो

IT Rule 2021 में यह बदलाव यूजर को अपनी शिकायत का निपटारा करने के लिए कोर्ट के अलावा अतिरिक्त ग्रीवांस रिड्रेसल विंडो देता है। नया ड्राफ्ट सोशल मीडिया यूजर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नया अकाउंटिबिलिटी स्टैंडर्ड यानी नई जबाबदेही तय करती है ताकि भारतीय नागरिकों की संवैधानिक राइट्स सुरक्षित रह सके।

MeitY ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सरकार का काम भारतीय नागरिकों की हितों और अधिकारों की रक्षा करना है इसलिए यह बदलाव जरूरी है। हालांकि, पिछले सप्ताह पब्लिश हुए ड्राफ्ट में भी यही बदलाव किया गया था, लेकिन मंत्रालय ने उसे पब्लिश करने के बाद ही हटा लिया था।